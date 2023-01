Jafet Soto habló sobre Rodolfo Villalobos: “Él es una persona muy honesta, me consta”

Jafet Soto dio este sábado un espaldarazo muy fuerte a Rodolfo Villalobos, presidente del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, al afirmar que la honestidad del jerarca no se puede poner en duda.

Jafet Soto cree que Villalobos saldrá bien parado del escándalo en el que está. Foto: Albert Marín para la Nación. (Albert Marin)

En La Teja le cuestionamos a Soto por la labor de Villalobos y las responsabilidades en fiascos recientes como la estafa sufrida por la Fedefútbol en entradas para Qatar 2022, el fogueo fallido contra la selección de Irak o el contrato negociado con la empresa Eurodata.

“Son situaciones que conozco por lo que he leído y tal vez lo mismo que ustedes (prensa), no puedo dar una opinión a profundidad. Yo no tengo que defender a don Rodolfo, él se defiende solo, pero si de algo podemos estar tranquilos y, lo digo con mucha tranquilidad, es que él es una persona muy honesta y me consta.

“Esas cosas que se dicen, ya es con la persona, yo puedo hablar algo malo de alguna decisión deportiva, pero no es personal, pero cuando ya se meten con la honorabilidad de la gente es algo de cuidado y él merece respeto. Yo no puedo meter las manos al fuego por nadie, pero puedo decir que con todos los escándalos que hubo en el pasado, don Rodolfo salió bien y esta no será la excepción”.

El gerente general del Team aclaró que su función como miembro de la Comisión Técnica de la Fedefútbol continuará hasta agosto.