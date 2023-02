Jafet Soto justificó su regreso al banquillo y le tiró a un programa deportivo

Jafet Soto se vio muy chiva este domingo ante Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Jafet Soto volvió al banquillo del Herediano y con eso regresó el picante y el fuego a sus conferencias como suele ser la costumbre, esta vez enfiló sus baterías hacía una parte de la prensa.

Al figurón florense le consultaron por qué cambió de parecer luego de que la semana pasada dijo que no tenía pensado volver a entrenar a los florenses, versión que ahora cambió al afirmar que los medios tergiversaron el mensaje.

“Yo dije el sábado que lo ideal sería no dirigir, pero también dije otra cosa y lo que pasa es que ustedes cortan y ponen lo que les conviene, o editan y no explican el contexto de las cosas. Yo dije que estaría adonde el equipo me necesite, así lo dije y puedo buscar la grabación.

“Obviamente cada uno pone lo que le conviene para atacar a Jafet, en algunos casos porque no tienen ni 120 personas que los vean en redes sociales o una cosa así, yo los entiendo, porque yo les doy rating, por mí, por las noticias que les genero. Cuando usted tiene un programa de tele y los ven 120 personas en Facebook, lo usan para que los vean un poquito más y se acuerden de ellos”, tiró Jafet.

Es claro que Soto atacó, de nuevo, al programa 120 Minutos de Radio Monumental, radio con la que el Herediano rompió relación desde hace 15 días, por lo que ya el medio de comunicación no tiene derechos de transmisión, una muestra de la mala relación que quedó.

A pesar de lo expuesto por Soto, el programa siempre se ha vendido como uno de los de más audiencia en Radio Monumental.