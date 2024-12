Jafet Soto le respondió a Guimaraes con la misma receta que usó el técnico de Alajuelense

Jafet Soto, técnico de Herediano, le respondió este domingo a Alexandre Guimaraes, luego del juego de ida de la semifinal del Apertura 2024.

Jafet Soto dijo que el equipo también quedó bien picado. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Soto ganó la partida, con un claro 2 a 0 en el estadio Carlos Alvarado, y deberán cerrar la serie en el Alejandro Morera Soto de Alajuela. Ante la derrota, el técnico de la Liga dijo: “Quedamos picados”, en clara referencia a la derrota.

Al florense le pidieron una opinión con respecto a esa frase de Guima y Soto, muy fiel a su estilo picante, no se quedó callado.

“Nosotros también estamos bien picados porque pudimos meter el tercer gol. Excepto la de Anthony Walker (que sacó un tiro libre de Celso Borges), Alajuelense no tuvo mayor cosa”, manifestó el entrenador del Team y presidente de Fuerza Herediana.

En efecto, Herediano fue muy superior en el primer tiempo y a la Liga lo salió barato con una desventaja de dos goles. En el complemento, los rojinegros mejoraron y el juego se equiparó.

Pero Soto, también quedó picado porque el central, Juan Gabriel Calderón, terminó el partido en un tiro de esquina, algo que, según él, sucede pocas veces.

“Me extrañó que no dejaran cobrar el tiro de esquina porque normalmente no se termina así un partido. Ayer (sábado) en el Monterrey vs San Luis (por las semifinales en México), no se terminó de esa forma, pero así es esto”.