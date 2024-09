Jafet Soto le tira a Alajuelense, a la Fuerza Pública, a la Unafut y hasta lanza una seria amenaza

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana y gerente general del Club Sport Herediano, dice estar dolido con la Fuerza Pública porque, según él, se está metiendo en el fútbol nacional cuando en otras oportunidades han actuado de otra manera.

Jafet Soto está muy molesto con Fuerza Pública. (Marvin Caravaca)

La Fuerza Pública, mediante su director Erick Calderón, solicitó trasladar de fecha el encuentro de este sábado entre Alajuelense y el Team, programado a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

Calderón manifestó que la sobrecarga de actividades del fin de semana, entre las que se cuenta el desfile de faroles en todos los cantones y las actividades cívicas en Cartago, aparte de dos conciertos masivos, uno el sábado con la India y otro el domingo con Feid, dificultan disponer del número de oficiales ideales para un partido de clase A.

Jafet Soto

Alajuelense hizo la solicitud a Unafut, pero en Herediano no están nada contentos.

“Estoy muy sorprendido con lo que sucede con el partido, me duele mucho que Fuerza Pública se meta en la parte deportiva cuando no se deben meter porque han dicho que el fútbol es un evento privado y cuando no se han podido realizar los partidos dicen: ‘metan más gente de segurida a los esadios porque no tenemos suficiente personal’, y nos obligan”, declaró Soto en un video que publicó Sensación Deportiva.

LEA MÁS: Alajuelense responde a solicitud de Fuerza Pública de reprogramar el partido contra Herediano

“Esta fuera de lugar que digan 48 horas antes de un partido que no se puede jugar cuando un plan de seguridad para un partido clase A se manda a Planes y Operaciones de San José ocho días antes, no dos días ni uno, ustedes lo tienen que presentar a Unafut, aprobado, me extraña que Erick Caldereón mande una nota y dicen que no puede cumplir por 14 de setiembre”, expresó Soto.

Vicky Ross salió rascando con Jafet Soto. (Rafael Pacheco Granados)

Luego, Soto amenazó a la Unafut de la siguiente forma.

“Usted, Unafut, usted doña Vicky (Ross, presidenta de Unafut), también tiene la culpa, porque ayer Alajuela hizo lo posible para suspender el partido de hoy a las tres y no lo logran y lo hicieron por otro lado, si así se está jugando este campeonato, así lo vamos a jugar, no hay problema, pero que no salgan diciendo que el fútbol se llenó de incultura, que hablo cinco idiomas y que vamos a suspender el partido porque todos tenemos diarrea y bla bla bla. ¿No les llama la atención, a ustedes periodistas y gente de fútbol, ese tipo de cochinadas?”, tiró Soto, poniendo en duda que Alajuelense haya tenido un virus que afectó al equipo en abril de este año.