Jafet Soto le tiró a sus jugadores y reconoció algo de su puesto como técnico que pocos sabían

Jafet Soto, técnico de Herediano y presidente de Fuerza Herediana, dijo este domingo, luego de perder contra Santos 2 a 0 en el propio estadio Carlos Alvarado, que la afición también le tiene que exigir a los jugadores, sin quitarse la responsabilidad por la forma en que el Team pasó a semifinales.

Jafet Soto le dijo a la afición que también deben exigir a los jugadores. (David Loaiza)

Herediano perdió y la grada empezó a cuestionar la gestión de Soto y gritaron fuera Jafet. Soto dijo que comprende y que tiene derecho, pero pidió que también le pidan más a los jugadores.

“Yo también me frustro, como ellos, a los cinco que decían fuera Jafet, tienen toda la razón, no tengo problema, no me gusta ser entrenador. El equipo me necesitó en algún momento y bien que mal, se cumplió el objetivo, pero a los que le tienen que exigir es a los jugadores”, argumenta Soto.

José de Jesús González falló un penal que hubiera descontado el marcador. (David Loaiza)

“Que yo sepa, el noventa por ciento de las decisiones que se toman en la cancha son de los jugdores, no son del técnico. No me lavo las manos, porque decido quién juega, quiénes están en mejor momento, pero también quien tira un penal, quien los tiros libre, cómo hay que atacar”, expresó.

Muy a su estilo, dijo que no le gustó el trabajo del árbitro Hugo Cruz, pues dirige caminando y que no se lo quiere topar en las semifinales.

LEA MÁS: Elías Aguilar dijo que Herediano no merece estar clasificado y que todo es obra del dios del fútbol

También advirtió que entran como el club incómodo, al que nadie quiere.

“Entramos como el caballo negro a la liguilla, no somos favoritos, es Alajuelense, indudablemente, pero hay que ver la casta, estamos clasificados por jerarquia, porque hicimos más puntos que el quinto (fue Guanacasteca y quedaron igualados) y si Cartaginés hubiera ganado clasificaba, pero no lo hizo y seguimos siendo el único equipo que ha clasificado a toda las semifinales en este formato”, expresó.