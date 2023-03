Jafet Soto le tiró a Juan Carlos Rojas: “Saprissa con VAR tuviera unos ocho o nueve títulos menos”

El entrenador del Club Sport Herediano, Jafet Soto, le tiró con todo al presidente de Horizonte Morado, Juan Carlos Rojas, por estar ejerciendo presión sobre los árbitros.

Soto dijo que ya es suficiente de esa presión y que todos los equipos están al mismo nivel para estar diciendo cosas que condicionan a los señores del silbato. Dijo además, que él no es una santa paloma, que ha criticado, pero que ya es mucho y que si se devuelven para atrás, Saprissa tuviera unos ocho o nueve títulos menos.

Jafet Soto le tiró durísimo a Juan Carlos Rojas. (JOHN DURAN)

“Ya es suficiente la presión que está ejerciendo Saprissa en contra de los árbitros, uno se ha quejado, yo no soy ninguna santa paloma, pero ya es suficiente la presión que está haciendo Juan Carlos Rojas que es miembro del Comité Ejecutivo y que ahora no sale él sino que salen otros tuiters y salen otras cartas”.

Soto dijo que Rojas estuvo de acuerdo en la reunión de presidentes de acabar con el tema y sigue con el tema.

“Si quiere quejarse, se hubiera quejado ese día. Y no estoy para defender a nadie y no voy a defender a ningún árbitro, porque no sería Jafet, no sería mi estilo, pero sí voy a defender en general la honestidad porque siempre lo he dicho, porque pueden ser terribles y digo terribles porque a mi sí me castigan, pero son honestos y si se equivocan fue porque se equivocaron como cualquiera de nosotros”, añadió.

Jafet Soto le tira a Juan Carlos Rojas: “Invitó a los aficionados a tomar chiligüaro”

Pero Soto no se quedó con eso y siguió tirando tieso y parejo.

“Es suficiente por parte de Saprissa, esa presión, ahora resulta que no quiere que les pite este y el otro y si ellos hacen eso entonces yo también lo pido, y estamos todos igual. Así no es esto, condicionan cada semana”, expresó Soto.

Jafet Soto volvió a insinuar que Juan Carlos Rojas no quiere el var light porque es beneficiado.

“Estamos a un mismo nivel para decir que las cosas, como todos los demás, estamos a un mismo nivel, los doce entonces, es suficiente esa presión mediática que no beneficia al fútbol, y ya entiendo porque algunos miembros de Saprissa dijeron ‘no nos interesa el var”.

“Es obvio, tengamos un var, hagamos un var virtual, metamos los partidos de finales en los últimos diez años y yo creo que les baja ocho o nueve campeonaticos a ellos, así que ya es suficiente”.