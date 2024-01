Jafet Soto le tiró un filazo a su entrenador, quien ni siquiera ha estado en el banquillo

Jafet Soto no estaba nada contento con lo ocurrido este sábado. (MAYELA LOPEZ)

Jafet Soto, presidente del Herediano, y quien dirige al Team mientras se habilita al mexicano Héctor Altamirano, no salió nada contento con la derrota ante San Carlos y hasta le mandó un mensajito al Pity, quien ni siquiera ha podido estar en el banquillo.

El jerarca destacó que hay cosas que vio del equipo este sábado que pareciera no son de un cuadro que entrena y trabaja todos los días.

“Yo creo que sí generamos, pero más por situación de intensidad, de buscar ese error del rival pero no por creatividad; o sea, sí tuvimos, pero tal vez no esa creación con final armada por nosotros, sino más porque creamos por la banda y quedó ahí, no porque hayamos tenido esa creatividad normal de un equipo entrenado, eso es un tema del cuerpo técnico.

“Yo acá no vengo todos los días, yo vengo hoy nada más y el cuerpo técnico es el que se tiene que hacer responsable de esas situaciones, de la creación, de la intensidad, de terminar las jugadas, de la bola muerta, eso es el cuerpo técnico. Yo veo y estoy para calificar y creo que por calidad llegamos, pero nos falta tener esa capacidad de ataque con desdoble, pivoteo, movimientos que yo estoy acostumbrado a ver en el equipo y que, lamentablemente, hoy nos faltó”, dijo.

Altamirano ni siquiera se ha sentado en el banquillo y ya Jafet le dejó unos recaditos, con lo que para el duelo del próximo miércoles ante el Saprissa, en Santa Bárbara, tendrá que hacer cambios.