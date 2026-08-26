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Jafet Soto mandó filazos a periodistas y lanzó una comparación que le caerá mal a más de un comunicador

Jafet Soto, fiel a su estilo, les mandó algunos filazos a miembros de la prensa, previo al juego entre Herediano y Antigua FC.

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Por Yenci Aguilar Arroyo
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Jafet Soto dejó claro que en Herediano no hay nada de que asustarse y mandó filazos a algunos periodistas deportivos.

Este martes, previo al partido contra Antigua de Guatemala, que será este miércoles, por la Copa Centroamericana, el presidente florense dijo que el Team es una amenaza y recalcó que están en deuda respecto a la competencia internacional.

“Estamos en deuda, hay que esperar que todo se combine, para seguir en el torneo internacional, pero nadie recuerda cuando eliminamos al Toluca, al Real Salt Lake y la gente que habla, que no tienen que ver, usted verá lo que les va a doler cuando no los vean, empezarán a hablar, de otra forma.

21/11/2025. Conferencia de prensa con Jafet Soto. Estadio Carlos Alvarado, Heredia.
Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana envió filazos a algunos periodistas. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

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“Han hablado mucho de la crisis del Herediano, pero es el campeón nacional, de Supercopa, de Recopa y si nosotros empezamos así, vamos a levantarnos y el problema es si Heredia entra en los primeros 4, porque somos una amenaza”, comentó en una transmisión en vivo en la página de Facebook del club.

Los periodistas top

Soto, fiel a su estilo, les tiró a varios medios, al asegurar que les encanta informar de manera negativa y les mandó un recado a la prensa.

“Mañana los verá en los medios que no nos quieren, porque vender noticias negativas es su forma de vida y a mí nadie me puede mandar a decir por un medio de comunicación tiene que salir a hablar.

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“Yo hablo cuando me da la gana y cuando sea necesario, para que quede claro. Cuando yo quiera, cuando yo pueda, porque también tengo mis ocupaciones y son bastante estresantes. Ojalá tuviera el tiempo de hacer un programa a tal hora en la mañana”, expresó.

Jafet destacó el trabajo de los colegas Daniel Murillo y Natalia Álvarez, quienes trabajan en la cadena ESPN.

“Recuerdo a Daniel Murillo y Natalia Álvarez, a ellos dos los veo en un nivel top y después de ahí todos somos parejitos, si fueran tan top como hablan, los vinieran a buscar”, afirmó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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