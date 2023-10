Jafet Soto no se mordió la lengua y respondió fuego con fuego a Juan Carlos Rojas

El presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto, reaccionó a las palabras que dijo Juan Carlos Rojas de que Mariano Torres es el mejor jugador del campeonato y que está lejísimo de Elías Aguilar.

Jafet Soto respondío a Juan Carlos Rojas. (Albert Marín)

Rojas dijo eso este martes en Encuentro Deportivo de radio Columbia, cuando el periodista Rojas expresó que Torres es el mejor jugador del campeonato y Yashin le atravesó el caballo y le expresó: “yo pensé que era Elías Aguilar”.

“Está lejísimos”, dijo Rojas.

LEA MÁS: Las palabras de Juan Carlos Rojas sobre Mariano Torres y Elías Aguilar que chimaron a los florenses

Ante eso, Jafet Soto reaccionó y dijo en radio Columbia lo siguiente. “Dijo que Elías Aguilar está lejísimos del nivel de Mariano Torres, pero no me voy a poner a discutir con él de fútbol; yo sí sé de fútbol, él no. Él está ahí porque el tío lo puso; yo me lo he ganado. Elías estuvo cuatro años en Corea, sí él (Mariano) fuera ‘tan tan’, no habría venido aquí… con todo respeto”, expresó.

Elías Aguilar ha hecho un gran torneo.

Rojas después, en su Twitter personal, le bajó el tono a lo que dijo en la mañana en una respuesta al usuario José Fiatt.

“Jaja, no salí a tirar! Mejor escuche la entrevista... Me hicieron una pregunta y la contesté. Elías es un gran jugador, nunca dije lo contrario. Es más, un jugador que debe estar en la Selección en mi opinión. Pero bueno, Mariano es Mariano”, escribió.