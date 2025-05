Jafet Soto no se quedó con las ganas y le respondió con todo a Erick Lonis

Jafet Soto le respondió al exportero del Saprissa y de la Selección Nacional. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto, técnico del Club Sport Herediano, respondió a las declaraciones que dio Erick Lonis, el pasado fin de semana, en su programa “Deportes Más”.

Este viernes por la mañana, el dirigente florense dio una conferencia de prensa, previo al juego contra Alajuelense y le consultaron sobre lo que dijo el exportero del Saprissa, cuando afirmó que, durante la eliminatoria hacia el Mundial Corea - Japón 2002, Soto solo había jugado 14 minutos.

“No tengo mucho que decir con respecto a eso, pero lo que sí me gustaría decir es que sí jugué 14 minutos en la eliminatoria del 2002 porque no sé si se acuerdan, tuve cáncer de tiroides y estuve año y medio retirado del fútbol.

“Esos 14 minutos fueron en el Orange Bowl de Miami, donde con cáncer metí gol y entonces creo que solo las personas que hemos pasado por eso sabemos lo difícil que es volver”, expresó.

Soto recordó que, debido a la enfermedad con la que estaba luchando, perdió un contrato profesional con un club mexicano y perdió peso.

“En ese partido tengo 14 kilos menos y de hecho rompí un contrato con Morelia después de esa situación, porque se dijeron muchas cosas y al final lo que tenía era la tiroides mala y tuve que comenzar un tratamiento de casi año, dos meses contra el cáncer. Después tuve que recibir radioterapia y después jugué la eliminatoria 2006 y la eliminatoria de Francia 98 muchos minutos también, gracias a Dios que eran mis primeras eliminatorias”, afirmó.

Erick Lonis le tiró duro a Jafet Soto.

¿Qué dice Soto sobre la crítica? Esto respondió, fiel a su estilo:

“No me molesta cuando me elogian, ni cuando me critican. Porque no me confundo, lo tengo muy claro, así que de las dos maneras, conmigo bien, no tengo ningún problema, porque yo soy un agradecido de esto.

”Soy un agradecido de lo que hago, porque tengo años en esto y he pasado etapas muy duras, pero me considero un privilegiado de un fútbol que me dio muchas satisfacciones", aseguró.

