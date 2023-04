Jafet Soto pide que lo acuerpen: “Tuve dos personas diciéndome ‘Carelitro’ todo el partido”

Jafet Soto dice estar cansado de recibir tanto insulto. (JOHN DURAN)

El gerente del Club Sport Herediano, Jafet Soto botó el tapón y pegó el grito al cielo por la cantidad de insultos que dice ha recibido últimamente.

El juego contra Alajuelense de este domingo fue la gota que rebasó el vaso y aseguró que espera que, así como varios sectores actúan en otros casos, como los de racismo, también lo acuerpen a él por estas situaciones que le suceden desde hace rato.

“También hay que decir que en la banca de la Liga, Carevic hizo lo que le dio la gana. También debieron escuchar lo que me cantaba toda esa barra, a ver si se mete la política y abogados por todo lo que dijeron, como Jafet hijo de p…, Jafet la p… de tu madre, eso me gritaba la barra de Alajuela, ahí no dicen nada y fue todo en un coro”, relató tras el partido contra los rojinegros.

LEA MÁS: Johan Venegas se le fue al cuerpo a Kennedy Rocha por un detalle en particular

Pero esto, según comenta, viene pasando desde hace rato, incluso hasta dice que le gritan uno de los apodos que le puso la afición.

“Creo que acá queremos rasgarnos las vestiduras. La semana pasada en Guápiles tuve dos personas diciéndome ‘Carelitro’ todo el partido, entonces paremos el fútbol y hagamos que todo sea igual, porque yo me siento desprotegido. Hasta la Fuerza Pública tuvo que llegar a la par mía para ver un partido de fútbol, para que vieran todo lo que me cantaban la barra de Alajuela y el comisario no hizo nada, indudablemente a mí me molesta”, apuntó.