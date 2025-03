Jafet Soto pone en tela de duda el profesionalismo de Alexandre Guimaraes

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, volvió a arremeter contra el técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Alexandre Guimaraes, pero esta vez involucró a un jugador manudo.

Jafet Soto sigue tirando dardos con veneno a Alexandre Guimaraes. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

Soto dijo este domingo en canal 7, en la previa del juego entre Herediano y Santa Ana, que Alejandro Bran, jugador manudo, cometió un gran error al ir a meterse a Alajuela, a competir contra el hijo del entrenador, Celso Borges.

El presidente de Fuerza Herediana, expresó que Bran fue formado en el Team desde los siete años y que debió buscarlo a él a manera de consejería.

Alejandro Bran debe pelear un puesto con Celso Borges, dice Jafet Soto. (LDA/LDA )

“Cometió un error, cómo se va meter a Alajuela a pulsear la posición que juega el hijo del entrenador. No me llamó, para preguntar al que sabe, qué decisión tiene que tomar”

“Estuviera aquí cagado de risa, es como que Jafecito Junior juegue en Heredia y él venga aquí, no juega ni un minuto, ni en banca lo dejo, ese tipo de situaciones son las que uno tiene que ver en fútbol”, manifestó.

Luego, siguió atacando a Guimaraes.

“Tengo que aguantar que diga que no hay nivel internacional y ahora no me puedo defender, ahora resulta que tengo que quedarme callado”, comentó.

Soto sigue generando polémica, esté en el puesto que esté.