“Recuerdo que era el primer torneo de Jafet como técnico y tengo una anécdota. En el primer partido del torneo contra Limón ganamos 2-1 y entré de cambio. Estando en el camerino se me acercó y me dijo que alzara la cabeza, que él iba a hacer que yo levantara la parte emotiva. Me quedaron grabadas esas palabras. Fui goleador del torneo junto con Randall ‘Chiqui’ Brenes (Cartaginés)”, contó el Chama.