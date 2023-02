Jafet Soto reconoció que ya dio por finalizada una etapa de su vida

Jafet dirigió última vez al Herediano en el Clausura 2022. (Jose Cordero)

Con Géiner Segura en alitas de cucaracha en el banquillo del Club Sport Herediano, el candidato natural y número uno que siempre señala la gente para dirigir al club es su gerente, Jafet Soto.

Aquel chile de que el gerente Jafet Soto decidió quitar al entrenador para sustituirlo por el técnico Jafet Soto es famoso, pero en esta ocasión, aunque el técnico jale, eso no sucederá, según explicó el propio Jafet.

Soto afirma que sus tiempos en los banquillos terminaron, pues ese gusanillo de dirigir ya murió.

“Sí, sí, ya murió, definitivo, no voy a volver, es muy difícil, donde el equipo me necesite yo siempre ahí voy a estar, pero ahorita no, es algo muy complicado”, destacó.

De manera puntual, a Jafet le consultaron si es mejor su versión de gerente que la de entrenador, puestos que ha alternado en varias oportunidades, y Soto lo reconoció sin problemas.

¿Por qué un importante medio nacional no cubrió el partido Herediano - Alajuelense?

“Sí, yo creo que a veces uno tiene que pensar, llega un momento en el que tiene que haber un refrescamiento en todas las áreas y el 6 de noviembre, en la madrugada, después que perdimos la final acá, yo le dije a la Junta Directiva lo que pensaba en ese momento.

“Les dije que el equipo necesitaba un refrescamiento deportivo, en la observación, la supervisión, la evaluación en toda la parte deportiva y que yo estaba muy desgastado y necesitaba hacerme a un lado y enfocarme más en el proyecto de la remodelación del estadio, que es lo que más me importa en este momento”, contestó.

Antes del partido, Soto defendió el trabajo de Géiner como un técnico muy trabajador, esforzado, que ha conseguido cosas importantes en su carrera, sin embargo después de la goleada de este sábado no se sabe cómo quedaron las cosas.

Un nombre que suena y que La Teja conoce interesaría para dirigir en caso de hacer un cambio de técnico es el de Minor Díaz, quien actualmente dirige al Municipal Liberia en la Liga de Ascenso. El pampero ascendió a Guanacasteca en el 2021 y va por el mismo camino con los Coyotes al ganar el Apertura 2022.