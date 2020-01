“Yo me siento con mis amigos, yo no soy hipócrita, ni voy a montar un show porque sí, eso sería la mentira más grande. Ahora todos tenemos derecho a mejorar, tal vez le daría chance a que se sentara conmigo y aprenda como es el fútbol costarricense, cómo se mueve, pero no le daría la receta secreta. Yo ya entendí lo que pasó, él me quería fichar, él sabía que yo soy el gerente financiero y me quiere llevar allá", tiró Soto.