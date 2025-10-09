Jafet Soto representó al Herediano en foro deportivo internacional en Miami

Jafet Soto representó al Herediano en la Sports Summit 2025, un foro internacional sobre gestión deportiva. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El presidente y técnico del Herediano, Jafet Soto, participó como panelista en la Sports Summit 2025, un prestigioso foro internacional dedicado al desarrollo y la gestión deportiva, que se llevó a cabo en Miami, Estados Unidos. En el evento, Soto compartió experiencias con figuras de alto nivel del fútbol de Concacaf.

Un foro internacional sobre el futuro del fútbol de Concacaf

Durante el foro, el dirigente rojiamarillo coincidió con Axel Schuster, director de deportes del Vancouver Whitecaps FC, y con Armando Martínez, presidente del club mexicano Pachuca. Soto participó en la sesión titulada “Concacaf Clubs on the Rise: Unlocking the Power of International Play” (Clubes de Concacaf en ascenso: el poder de competir a nivel internacional), donde se abordaron oportunidades de crecimiento para los clubes de la región en el plano internacional.

El evento reunió a líderes deportivos, empresarios y representantes de clubes de toda América, con el objetivo de intercambiar estrategias sobre gestión, sostenibilidad y expansión del fútbol profesional en la zona de Concacaf.

El reto deportivo que enfrenta Herediano tras el parón FIFA

Tras el parón FIFA, Jafet Soto enfrenta un gran reto deportivo con el Herediano. Aunque el equipo se consagró bicampeón nacional en los últimos dos torneos, actualmente se encuentra lejos del primer puesto del campeonato. Las expectativas eran altas para el cuadro rojiamarillo, por lo que Soto deberá trabajar para recuperar el rendimiento del equipo y mantener la competitividad.

El técnico espera trasladar la experiencia adquirida en el foro a su gestión con el club, fortaleciendo tanto la planificación institucional como el desempeño en la cancha.

Tras el parón FIFA, Herediano busca retomar su mejor versión para defender su condición de bicampeón nacional. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Herediano vuelve a la acción el próximo jueves 16 de octubre por la noche, cuando reciba nada más ni nada menos que a Liga Deportiva Alajuelense, por la jornada 12 del actual torneo, siendo una obligación total para el monarca nacional sacar ese juego, ya que ocupa en la casilla número siete del certamen, y un nuevo traspié podría complicar aún más sus opciones de clasificación para buscar un histórico tricampeonato.