Jafet Soto revela que pedirán una sanción contra un jugador de Alajuelense por incitar la violencia

Fernán Faerron se fue expulsado a pocos minutos de que terminara el partido entre Alajuelense y Herediano. (Jose Cordero)

Jafet Soto, presidente del Club Sport Herediano, reveló que pedirán una sanción contra el defensa de Alajuelense Giancarlo González, ya que consideran que incitó a la violencia a Fernán Faerron, cuando este fue expulsado en el partido del fin de semana.

“Hay que ser realistas, tampoco vamos a tapar que Fernán Faerron no es un angelito, pero Pipo lo incitó a la violencia, le hizo gestos y nosotros vamos a presentar un recurso para que sea sancionado, espero también que lo tomen en cuenta y no sea como en las veces anteriores que el árbitro no lo vio, se vio en la televisión y todo Costa Rica lo observó.

“Vamos a pedir que lo sancionen, porque está incitando a la violencia con gestos que no son de fútbol, porque a todos nos tienen que medir igual”, detalló Jafet en el programa Encuentro Deportivo de Columbia.

La acción de la que habla Soto es cuando Faerron abandonaba la cancha por la roja que le mostró el central al minuto 90′+3 y en la toma de televisión se vio que el Pipo le tiró un beso, en un tono de burla.

El presidente del Team comentó que ya tienen todas las pruebas y las enviarán pronto al Tribunal Disciplinario para que lo sancionen por medio de video.

En caso que se aplique un castigo, González se perdería el clásico nacional ante Saprissa y le metería más presión a Andrés Carevic para acomodar su alineación.