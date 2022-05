Jafet Soto: “Si jugábamos 45 minutos más no entraba la bola”

Jafet Soto, técnico del Herediano lamentó el haber jugado bien buena parte del partido y no poder ganarlo. Albert Marín. (Albert Marín)

Jafet Soto, técnico del Herediano, expresó luego del juego contra Alajuelense que manejaron bien el duelo ante los manudos, pero por cosas del fútbol no pudieron sacar los tres puntos del Alejandro Morera Soto.

“Fue un partido donde manejamos 65-70 minutos, fuimos los dueños del juego, tuvimos diferentes situaciones, pero la tarde no está para uno.

“Hubo cinco o seis situaciones de gol claras, pero la pelota no quiso entrar, así es el fútbol, pero en este tipo de partidos es donde nacen los campeonatos”.

Parejo. Soto insistió en que su dominio inició después del gol de la Liga, por lo que lamentó que su equipo no ganara.

“Terminamos mejor el primer tiempo, hicimos un plan de juego dentro de lo que entrenamos, no tocar el equipo de la banca para adentro, sino que con el mismo once variar el juego, hay situaciones que uno dice, no está para uno.

“Creo que si jugábamos 45 minutos más igual no entraba la bola, futbolísticamente hicimos un gran juego, aprovechamos el hombre de más, pero la bola no quiso entrar”, destacó.

A Jafet se le subió el apellido cuando le preguntaron por qué cada vez que su equipo tiene tantos partidos (15) sin ganarle a la Liga.

“¿En los 15 partidos que no hemos ganado en Alajuela, ¿cuántos campeonatos han ganado ellos y cuántos nosotros? Esto es importante, más no determinante”.

El entrenador florense recordó lo que dijo hace unas semanas sobre el cierre del torneo.

“Lo he dicho, la tabla iba a estar muy ajustada, todos muy pegados y los equipos están muy nivelados”.