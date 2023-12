Jafet Soto tira fuego contra el árbitro, Celso Borges y Repretel

El entrenador del Club Sport Herediano, Jafet Soto, tiró con todo tras eliminar a Liga Deportiva Alajuelense en la semifinal del torneo Apertura 2023, luego de un 3 a 1 en el marcador global.

Soto le tiró a Benjamín Pineda, árbitro central del partido, al presidente de la Comisión de Arbitraje, Horacio Elizondo, al jugador de Alajuelense, Celso Borges, y hasta a la televisora Repretel, productora del juego.

Jafet Soto no se guardó nada y tiró contra todo el mundo. (Albert Marín)

“Es normal que Herediano esté en una final, y sobre qué significa o cómo quedamos depende de cómo lo veamos y de los jugadores que Benjamín Pineda (árbitro) quiso que quedaran para esa final, porque el arbitraje fue desastroso.

“Y las repeticiones de Repretel, que es la productora, también fueron desastrosas porque no pasan las repeticiones correctas, por eso es que a nosotros no nos gusta que vaya Repretel a producir partidos de Herediano.

Jafet Soto

“Usted sabe lo que es que un árbitro vaya dos veces donde un línea a preguntarle si es gol; entonces para qué está el línea, ¿qué es, qué tiene un VAR?; o sea, dos veces nos quiso meter el gol Benjamín, amonestó a Galo, a Aarón Cruz, a Allan Cruz, Ronaldo Araya, Rubio, Rocha. Doryan pegó lo que quiso, hizo siete faltas y nunca le sacaron una tarjeta amarilla”, añadió Soto.

Herediano, de Jafet Soto, sacó la serie ante Alajuelense. (Albert Marín)

“El desastre de arbitraje de Pineda nos deja diezmados, nos deja heridísimos para lo que viene, pero tenemos un gran plantel así que no nos preocupa, vamos a preparanos bien”, comentó.

También le preguntaron qué espera para la serie ante Saprissa.

“Vean el arbitraje, es que van a decir Jafet mete mucha presión al arbitraje, pero nuestros aficionados no nos meten presión. Vean el arbitraje, se vio parcializado, si me dicen que fue parcial yo me retracto pero no es así. Faltas que no eran faltas, faltas que no eran tarjetas para ellos y para nosotros sí”, expresó Soto.

En cuanto a los dirigentes, dijo que todos saben que el papá de Pineda, arbitralmente hablando, es Jeffrey Solís, quien es parte de la Comisión de Arbitraje.

“A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que decir, venga de donde venga, podrá ser San... quien sea, pero el fútbol es presente y el presente es que el arbitraje del fútbol de Costa Rica es un desastre.

“Hay una persona nueva en el arbitraje, ¿ustedes han visto algún cambio? (se refiere a Horacio Elizondo), yo he visto cambios sí, el que se arrime a la línea de la cancha le sacan roja”.

Al presidente de Fuerza Herediana también le consultaron: - ¿Usted está dentro del Comité Ejecutivo, qué ha hecho al respecto?

“Quedaron pendientes algunos informes, algunas presentaciones y esas cosas, pero hablo cuando tengo que hablar y la gente se cansa, pero yo voy a defender a mi equipo”, expresó.

Sobre Celso Borges dijo: “Les podría hacer una pregunta, ¿era expulsión lo de Borges?, le puso la mano en la cara a Galo, y ¿qué es Celso?, es un jugador de fútbol, entonces, creo que lo que no se ve, no se juzga”.

