Jafet Soto usó todo su sarcasmo para levantar a Herediano y destrozar a Alajuelense

A Jafet Soto no se le quita la picardía ni el sarcasmo ni cuando pierde y este martes lo demostró en la conferencia postpartido.

Jafet Soto dejó un mensaje lleno de picardía a los alajuelenses. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Su equipo, el Herediano cayó ante Alajuelense 2 a 0 en el estadio Alejandro Morera Soto aunque sigue estando en zona de clasificación pero no perdió la ocasión de dejarle un mensajito picante a los manudos.

A Soto le preguntaron que en siete años, Herediano solo ha ganado una vez en el Morera Soto, y le preguntaron qué explicación tenía para que ese dato estadístico sea tan aplastante.

“Te contesto con otra pregunta (a Carlos Serrano de Repretel, quien hizo la pregunta) en esos siete años, ¿quién ha ganado más campeonatos? Se ganan títulos, no partidos, hay que valorar que en esos siete años hemos tenido pocas victorias acá pero hemos ganado más títulos que los de la acera de en frente”, manifestó.

También criticó la labor del árbitro Pablo Camacho, en la acción del minuto 38 cuando Celso Borges agarró del pescuezo a Eduardo Juárez y no fue expulsado.

“Hubo mucha parsimonia del árbitro, es la primera vez en 33 años que veo que un jugador agarra del cuello a otro y solo le sacan amarilla. El árbitro acomodó hasta cierto punto el partido, con el tiempo que se perdió, el cuarto árbitro me decía que me calmara y no había nadie parado y en la otra banca todos celebrando. Lo bueno es que esta vez sí usaron el VAR para un penal”, dijo, en referencia al supuesto penal que le quitaron contra Alajuelense en el partido que disputaron en el Carlos Alvarado hace unas semanas.