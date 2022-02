Jafet Soto y la reflexión de su voto: “Me gusta la derecha, jamás votaría por un partido de izquierda”

Jafet Soto votó en la Escuela La Gran Samaria en La Aurora de Heredia. Foto: Cortesía.

Jafet Soto, gerente general del Herediano, es otra de las figuras del ámbito deportivo que ya fue a cumplir con la patria y dio su voto en las elecciones 2022, en su caso con una convicción muy clara.

Fiel a su estilo sincero y directo, Soto nos contó que eligió un candidato de derecha, sin especificar cúal, pues es la tendencia política con la que se identifica.

“Yo me fijé principalmente en la línea democrática, me gusta mucho la derecha, soy una persona que detesta las dictaduras, donde no hay libertad de expresión ni puede uno decir lo que piensa”, dijo a La Teja minutos antes de ejercer su voto a las 10 a.m en la Escuela la Gran Samaria en La Aurora de Heredia.

Soto confirmó que a diferencia de otros, ya tenía una línea clara y que los debates no influyeron en él y también tenía muy claro desde un inicio por quién no votaría nunca.

“Jamás votaría por un partido de izquierda, nunca, respeto mucho a cada quién, creo que a todos esos que les gusta la izquierda deberían irse a vivir a otro país que no sea el nuestro, que es lindo y bonito”

Jafet reconoce que el día de las elecciones nunca falla a votar porque además de que es una obligación es algo que le gusta bastante. En su época de futbolista se perdió un par de elecciones cuando jugaba en el fútbol mexicano, entonces no se podía votar desde el extranjero.

“El voto es un derecho que tenemos que ejercer, es algo que no todos pueden disfrutar, esto es algo lindísimo, ver ahorita las escuelas, las calles, las banderas, la libertad, no tiene precio”, finalizó.