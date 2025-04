Jafet Soto y su particular forma de arreglar las crisis en Herediano

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, reveló un rasgo que lo caracteriza y refleja el papel fundamental que cumple en el Club Sport Herediano.

Soto dijo, a principio de semana, que le disgustó la derrota ante el Deportivo Saprissa y que el lunes fue al entrenamiento del equipo, observó y luego les llamó la atención.

A muchos no les gusta el estilo de Jafet Soto, pero le da resultados. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El Team perdió 1 a 0 ante el Monstruo, en un partido donde se vio mal en el primer tiempo y mejoró en el complemento, pero sin llegar a poner en aprietos o en riesgo al rival.

Esa práctica de Soto hace que el conjunto campeón nacional se diferencie de los demás, pues en ningún otro club ocurre.

Carlos Aguirre, especialista en cultura organizacional, explicó que la situación que el Team tiene diferente a los demás es su cultura institucional.

“Jafet tiene un estilo que quizás a mucha gente no le gusta, pero que funciona. No se puede decir que su estilo no es adecuado o que trae consecuencias, lo importante son los resultados y los tiene”, dijo.

Bajo la gestión de Jafet Soto, en sus múltiples cargos, Herediano ha sido exitoso. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Expresó que en Alajuelense hay una cultura más paternalista, pero que no ha dado resultados, y que en Saprissa, el estilo de Juan Carlos Rojas, que define como elegante y ejecutivo, ha funcionado.

“Jafet es un tipo diferente, por eso los resultados son diferentes. Él sabe a quien contratar, el perfil de jugador que se requiere y tiene la autoridad para decir las cosas porque además es el jefe”, expresó Aguirre.

Por supuesto, el florense no solo tiene la autoridad por ser el jefe (es el presidente y el gerente general, pero también es toda una institución en el equipo y respetado por los jugadores), también tiene el conocimiento por ser entrenador.

Para obtener resultados diferentes, haga cosas diferentes y Jafet es el único que es diferente”, — Carlos Aguirre, especialista en cultura organizacional

“Es una diferencia, porque Herediano es una cosa antes de Jafet y otra luego de Jafet. ¿Qué dirigente de Alajuelense, por ejemplo, baja a conversar con los jugadores?, ¿con qué peso futbolístico lo haría”, expresó Fabián Zumbado, periodista y seguidor del Team. “Él sabe de fútbol, él sabe lo que va a decir y lo que tiene que decir”.

Recordó que en el torneo anterior se dio una situación similar y terminó con el título del campeón, cuando Jafet ni siquiera se esperó al entrenamiento, sino que cuando terminó el partido contra Santos, que perdieron, les llamó la atención.

“En Herediano eso funciona, pero definitivamente es un manejo diferente”, añadió.

Bernal Arce, director de Meridiano, programa con enfoque del Herediano, dijo que el escenario ideal sería que Soto no tenga tanto protagonismo, pero reconoció que cuando las cosas dan resultado, son positivas.

Aquil Alí confía plenamente en Jafet Soto. (Albert Marín/Albert Marín )

“Otros presidentes no se meten porque no son entrenadores, sea como sea, tal vez sin ser lo ideal, Jafet ha acostumbrado a la gente a eso y no se mira tan mal para los aficionados. Lo ha hecho poco a poco en el tiempo, tal vez inconscientemente”.

Aguirre explica que Herediano está impregnado de la personalidad y características del exjugador, en un “proceso dirigencial”, de muchos años. Lo positivo que ha construido el Team en la actualidad es por Jafet. La pregunta para Aguirre es: ¿Cuál es el liderazgo que tendrá el Team cuando Soto no esté?.