Jafet Soto: “Yo obligaría a los jugadores a firmarme una carta de compromiso con la selección”

El gerente general del Herediano y cabeza de la comisión técnica de la Fedefútbol, Jafet Soto, tuvo este lunes una sincera charla en el programa Escenario Deportivo de Radio Monumental, en la que habló sobre algunas de las broncas del fútbol tico.

Soto considera que ahorita no hay tanto material, como en otras épocas, para afrontar la eliminatoria y que no se ha hecho un recambio generacional adecuado.

- ¿Cuántas veces se ha reunido con don Luis Fernando Suárez?

Tres veces

- ¿Siente que él los escucha? ¿Se sentaron con él a conversar la lista que montó, se las enseñó?

Lo discutimos, él tiene la última palabra, a él nadie le dice que convoque a este o a otro. Si usted me pregunta a mí qué buscaría yo para ir a pelear ese partido a Canadá, es temple, carácter, competencia, calidad, y uno conoce un poco en ese aspecto.

Muchos han criticado la comisión sin ningún conocimiento, de los 20 que estuvieron la semana, quedaron doce, estamos hablando de un 60%, la semana fue provechosa. Muchos entrenadores hablan porque no están acostumbrados a armar equipos, sino a que se los armen y cuando se los arman los vemos en el octavo, séptimo puesto.

A veces es muy complicado llevar un mensaje claro, hay gente que quiere la receta lista, sin haber comprado siquiera los ingredientes.

- ¿Esa lista cómo la discutieron? ¿Usted llevaba la suya?

No, para nada, don Luis Fernando llevaba la lista y se hizo una evaluación en tres puntos de mi parte, se escucha fácil, pero es mucho trabajo.

Mi apoyo, en primer lugar, es hacer un análisis del rendimiento actual y potencial del jugador; como punto número dos, hacer un acompañamiento integral y del entorno del jugador, y tercero, buscar que esos jugadores tengan una cohesión en el equipo, se integren bien y sea una buena toma de decisiones para el objetivo inmediato que busca la selección.

Son los tres puntos en los cuales nosotros lo apoyamos. Esta es una selección que durante siete años ha sido muy cerrada, solo los mismos nombres.

- ¿Y el recambio?

Ese no es nuestro tema ahora, sino desde el Mundial 2018. Ahorita uno podría poner una serie de situaciones que no se hicieron bien. En alguna oportunidad yo tuve el atrevimiento de llamar a un entrenador de selección mayor, quien me parecía que no andaba en el camino correcto en convocatorias de cara a ese recambio.

- ¿Era Rónald González, me imagino?

(No responde sí o no) Le dijeron que no se reuniera conmigo. Es muy complicado cuando manejo una lista de jugadores evaluados, de más de 348, en los últimos diez años. Con un poquito más de conocimiento se podía sacar algo.

- ¿Por qué en la selección nacional no obligan a los jugadores a venir como en otros lados?

No lo sé, es un tema que no sé cómo lo manejan

- ¿Usted lo haría?

Yo, partiendo de cero para aclarar, no ahorita, le preguntaría a cada jugador si quiere estar en la selección nacional o no. Si me dicen que sí, los obligaría (a los jugadores) a firmarme una carta de compromiso (con la selección), con ciertas condiciones puestas por Costa Rica, no por Jafet, es que es Costa Rica, no yo.

Si están en Europa se les manda y les digo: “Imprímalo y me lo manda escaneado y recuérdelo”, porque a muchos se nos olvidó que la selección es la que nos lanzó, la que nos hizo y las que nos está dando todo lo que tenemos futbolísticamente. Estamos hablando del país.

- ¿Usted firmaría un protocolo para que el jugador se comprometa a estar en la selección?

Sí, como si fuera un doctor, un juramento hipocrático, pero eso es como que hiciera las cosas en mi equipo y a mí no me interesa para nada irme a sentar ahí (Federación), cero. Yo de mi equipo, a no ser que me eche la gente, no me voy. No me interesa meterme ahí.

- ¿Esta es la selección más limitada que usted ha visto?

Yo le cambiaría la frase si me lo permite, diría que es la que tiene menos cantidad, con menos buffet que hemos tenido en los últimos años, tenemos una selección limitada de material, porque perdimos jugadores del 92, 93, 94, 95, 96. Hasta ahora que la selección olímpica fue a Guadalajara sacamos los 97 y tampoco nos fue bien deportivamente hablando.