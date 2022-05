Jairo Arrieta tiene nuevo equipo en primera: “No es la edad, el fútbol es de buenos”

El delantero Jairo Arrieta llegará al Municipal Grecia por el próximo año. Prensa Grecia.

El buen desempeño que con Jicaral hizo que Jairo Arrieta encontrara rápidamente un nuevo club para quedarse en la primera división.

Este miércoles, el delantero de 38 años fue presentado como el nuevo refuerzo del Municipal Grecia, el club informó que Arrieta se vestirá de pantera por un año.

“Lo tomo con mucha responsabilidad, con mucha ilusión, como lo he hecho en cada uno de los equipos en los que he estado, creo que me he caracterizado por eso, por esa humildad, por ese sacrificio, siempre me esfuerzo al máximo.

“Estoy agradecido con Grecia por darme la oportunidad, este último torneo demostré que tengo condiciones, no la es la edad, el fútbol es de buenos y malos y lo he demostrado. No he tenido lesiones graves, me he cuidado, alimentación, descanso y espero en este proyecto aportar toda la experiencia”, destacó.

Arrieta reconoció que su llegada a Grecia se dio gracias a la buena temporada con Jicaral.

“No estuviera acá si no hubiera metido goles, si no hubiera jugado bien, si no hubiera hecho asistencias, fue un buen torneo para mí, fui un líder del camerino del equipo y tomo el reto a las puertas de poder clasificar, será uno de los objetivos claros, meternos entre los cuatro y ¿por qué no? pelear el campeonato”, comentó.