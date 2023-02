Jamaica presentó su uniforme Adidas con un detalle que no tiene el de Costa Rica

Jamaica presentó sus uniformes Adidas para la temporada 2023/2024. Foto: Twitter Adidas

La selección de fútbol de Jamaica ya tiene su uniforme Adidas, misma marca que la semana pasada presentó las chemas de la selección de Costa Rica, aunque ambas con una evidente diferencia.

Las camisetas de los ‘Reggae Boyz’, además de ser muy gustadas en Internet, vienen con el logo nuevo de la marca, el cual solo tiene las tres rayitas perpendiculares.

Por su parte, las de la Tricolor, además de tener el logo con las tres rayitas, tiene la palabra “Adidas” abajo, lo que corresponde a un diseño anterior de la marca, el cual ya no llevan las selecciones que patrocinan.

En la presentación del uniforme de la Tricolor, la marca justificó el porqué salieron con un diseño viejo, pero ahora llama la atención ver con Jamaica no pasó lo mismo.

La nueva camiseta Adidas de Costa Rica tiene el logo viejo a diferencia de otras selecciones patrocinadas por la misma marca. (Rafael Pacheco Granados)

“Me encanta que el consumidor esté tan conectado, porque así es (se dio un cambio de logo). Que no se preocupen, en 2024 vendrá la camiseta con el logo actualizado, lo que pasó es que iniciamos las conversaciones de los diseños hace seis meses, cuando aún no existía esta actualización del logo. Es una cuestión de tiempos y no quisimos perder la ventana de lanzar con Costa Rica en el 2023, pero para el 2024 ya estarán con el nuevo”, dijo Salvador Mothe, director general de Adidas para Centroaḿerica el miércoles anterior.

Es claro que el contrato con los caribeños no se negoció ayer, pero a pesar de ser un equipo nuevo, en su caso no tuvieron que esperar para ver el uniforme con su última actualización, la cual de momento aplica únicamente para las chemas de selecciones y no de clubes.

En Qatar 2022, equipos como Alemania, Argentina, España, Bélgica o México emplearon el uniforme con su última actualización sin problema alguno.

