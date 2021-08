Javier Delgado: "Seguiremos en pie de lucha"

Javier Delgado aseguró que aunque perdió 3-0 con el Herediano, hay aspectos que mejoraron después de la pesadilla del miércoles contra Carmelita.

"El juego pasado fue funesto para todos y si mal no me acuerdo es la primera vez que me hacen seis como técnico, pero hoy debo rescatar el trabajo del equipo, porque hay puntos que logramos mejorar y aunque no alcanzó es bueno para lo que viene", señaló

Para Delgado la idea de su planteamiento era cerrarle los espacios al Herediano, pero aseguró que el juego del Team es muy incómodo.

Javier Delgado aseguró que nadie verá hundido al Cartaginés y que no dejarán de luchar. Foto José Cordero Javier Delgado aseguró que nadie verá hundido al Cartaginés y que no dejarán de luchar. Foto José Cordero (Jose Cordero)

"Ellos tienen un juego casi que de memoria en la media, abre muy bien por los costados y nosotros tratamos de evitar eso, pero es un gran equipo y con una racha impresionante, de verdad impresionante".

Delgado señala que ahora viene la hora de la verdad para el Cartaginés.

"Ahora tenemos que ser más competitivos, porque a partir del miércoles contra Liberia estamos obligados a ganar y a luchar para cerrar mejor este torneo y no vernos en apuros en el siguiente, seguiremos en pie de lucha" dijo el Sheriff.