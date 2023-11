Javier San Román, técnico de Grecia, se rajó como la manta contra dos árbitros

05/11/2023, Alajuela, Estadio Rafael Bolaños, partido de la jornada 18 del torneo de apertura 2023 entre el Municipal Grecia y el Club Sport Herediano. (Jose Cordero)

Javier San Román, técnico del Municipal Grecia, se robó el show en el juego ante Guanacasteca tras mandarle una gran cantidad de insultos a Josué Ugalde, árbitro central y a Jesús Montero, cuártro réferi del partido que su equipo empató a cero en la Pampa.

Entre los detalles que dio fue cómo a su manera se cobró un aparente insulto que hizo Montero contra uno de sus extécnicos y de paso madreó al central.

“A los árbitros les digo: ‘como quieran, quiero yo’, con insultos, que me dicen mexicano, si me echan 10 o 15 partidos, está perfecto, ahí está mi auxiliar Manrique que puede dirigir, pero no me voy a dejar, ni que al cantón de Grecia le falten el respeto así, mejor que me tengan como amigo a como enemigo.

“No voy a aceptar que le falten el respeto a mí y ni a mis jugadores, el cuarto árbitro al Pipas (Alexander Vargas, extécnico de Grecia) hace unas semanas cuando dirigía al club le dijo: ‘bienvenido a segunda división’, ¿y él quién es? ¿qué ha hecho?, ¿y Ugalde qué ha hecho? Es conocido por expulsar a Marvin Angulo, que es un extraordinario jugador, se tropezó con él y lo echó, desde ahí puedes ver su perfil”, comenzó diciendo San Román.

LEA MÁS: Grecia desinfla la ilusión de Guanacasteca por las semifinales

La furia del empresario mexicano fue porque Ugalde lo expulsó del juego.

“Yo tengo maestría en fútbol, ¿Ugalde qué tiene? ¿qué le viene mejor al espectáculo? Eso sí les digo, si me tienen que echar hasta 15 partidos, perfecto, pero Ugalde se tiene que ir del fútbol, no me voy a dejar de los árbitros, voy a poner las demandas pertinentes, porque nos van a respetar por las buenas o las malas”.

La expulsión de San Román fue en el cierre, cuando en una fuerte falta de su jugador Carlos Villegas le reclamó a Ugalde y este, sin mucho mate, le mostró la roja.

San Román, apenas vio la roja, reaccionó fúrico, sacó su billetera e hizo la mímica de expulsaba a Ugalde y a Montero, mientras les decía: “por ser malísimos”.

El azteca también aclaró su reacción en la conferencia de prensa.

“Para que no vayan a confundir mi señal, la cartera era señal de una tarjeta, lo que hice fue expulsar a Ugalde y al cuarto árbitro del partido porque son malísimos, se debieron de ir tras esa expulsión a Marvin Angulo, él no hizo nada y el árbitro destruyó ese partido”, explicó.

Ahora la braza caliente le tocará al tribunal disciplinario para determinar cuántos partidos será sancionado el técnico y si mandarán al congelador a Ugalde para calmar las aguas.