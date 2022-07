Javon East confiesa que Jeaustin Campos fue él que lo pidió para Saprissa

Saprissa presentó a los nuevos jugadores que le harán frente al torneo de Apertura 2022. Prensa Saprissa.

El Deportivo Saprissa presentó a sus fichajes para el torneo de Apertura y con estos nuevos jugadores los morados están listos para debutar en el certamen contra Pérez Zeledón, el próximo miércoles, a las 5 de la tarde, en San Isidro de El General.

Los futbolistas Luis Paradela, Javon East, Youstin Salas, Pablo Arboine y Fidel Escobar conversaron con los medios de comunicación.

El delantero jamaiquino Javon East aclaró que él y el técnico Jeaustin Campos se devolvieron los peluches y están trabajando por darle al Monstruo el título 37.

“Mi relación con Jeaustin (Campos) es buena, todo va bien, no tengo nada contra él. Me dijo que estaba interesado en que yo me uniera al equipo, hablamos solo cosas positivas, nada del pasado, hablamos del presente y del futuro”, aseguró.

El atacante usará la 9 y en vez de ponerse en la espalda Javon, se puso Romario, su segundo nombre.

El cubano Luis Paradela recalcó que en Saprissa siempre estuvieron a la espera de su llegada y por eso se fue al club morado. Prensa Saprissa.

“Escogí Romario porque mi familia y amigos me llaman así, mis fans también.

“Uso Javon para los medios, es mi nombre, pero decidí cambiar por Romario para que sea como un nuevo inicio para mí, una nueva casa y todo empieza desde una nueva perspectiva”, destacó.

East también habló sobre su llegada a la “S” y su expectativa para el certamen que inicia este martes.

“Somos profesionales y la pretemporada estuvo buena, hicimos mucho trabajo físico y hasta ahora va todo bien.

“Llegar a Saprissa es un sueño hecho realidad porque es el equipo más grande en Costa Rica, con más títulos”, manifestó el caribeño.

Javon usará en la camiseta su segundo nombre. Prensa Saprissa.

El Comandante está listo

El defensor panameño Fidel Escobar dijo estar feliz, luego de conocer las instalaciones del Sapri y compartir con sus compañeros.

“Las sensaciones fueron muy buenas, me sentó muy bien el entrar al campo y cuando entras a un campo así, debes responderle a la afición”, afirmó.

El Comandante contó que las negociaciones para su llegada al Monstruo fueron muy rápidas.

“Uno puede estar en Europa, pero cuando se presentan estas oportunidades, no había que pensarlo, sin pensar dije que sí, los clubes se pusieron de acuerdo, quería venir aquí y le pedí a mi agente que peleara hasta lo último para estar aquí”, aseguró.

“No estamos en el tema de fichar por fichar, el trofeo que queremos ganar es el de de campeón. A veces se presenta la posibilidad de presentar a los fichajes A, en este caso creo que se alinearon las estrellas y estamos muy satisfechos por eso”, dijo. — Juan Carlos Rojas, presi de Saprissa

Escobar desea hacer un buen papel en Saprissa, para no correr con la suerte de su compatriota Víctor Medina, quien solo estuvo un torneo corto en Tiquicia.

“Creo que al final cada uno tiene una mentalidad diferente, cuando se viene a un gran club hay que meter empeño, sacrificio, entrenar bien, ser competitivo.

“Mi mentalidad es entrenar, trabajar fuerte, no soy de hablar, hablo poco porque me gusta responder en la cancha. demostrar allí y nada... estar acá tranquilo”, comentó.

El panameño quiere hacer un buen papel en el Monstruo. Prensa Saprissa.

A seguir sumando en la Sele

El volante Youstin Salas sabe que este es año mundialista y quiere hacer las cosas bien en Saprissa para seguir sumando minutos en la selección nacional.

“Mi objetivo es consolidarme acá en Saprissa, jugar la mayor cantidad de minutos, ganarme un puesto y que venga lo que venga, todo es ganancia. Esta es una vitrina para la selección y luego pensar en salir del país”, destacó.

Salas recalcó que gracias a su buen rendimiento en Grecia se le abrieron las puertas en el club tibaseño.

“Al final, el técnico se fija en el rendimiento de cada jugador, me llamaron estando en Grecia y quiero hacerlo bien, trabajar en el día a día y el profesor deberá tomar sus decisiones, para nadie es un secreto que Saprissa es uno de los equipos más grandes.

“Acá me han acuerpado de la mejor manera, uno se siente en casa, el ambiente es muy bonito, desde que se rumoraba mi llegada la afición se ilusionó con mi persona, es bonito y sé que esto tiene una responsabilidad, es de responderles en la cancha”, añadió.

Salas desea seguir jugando bien para ser tomado en cuenta en la selección. Prensa Saprissa.

Al fin se le hizo

El defensor Pablo Arboine explicó que estaba anhelando llegar a un equipo grande y al fin se le hizo vistiendo los colores del Sapri.

“Gracias a Dios se me dio la oportunidad de llegar, la verdad he venido trabajando muy bien, acoplándome a los entrenamientos, sé que la competencia es muy fuerte.

“En enero me contactaron, la posibilidad de llegar acá se dio desde hace seis meses, se congeló en algún momento y cuando terminó el torneo se volvieron a reactivar las negociaciones. En otro momento se dio una posibilidad, pero no se llegó a concretar y esta vez lo tomé diferente, para no ilusionarme y ahora cuando se dio el chance, que íbamos con todo, no dudé en ponerme feliz”, afirmó.