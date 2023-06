¿Javon East es el indicado para usar la 10 en Saprissa? Periodistas responden

Javon East usó la 10 en los primeros entrenamientos, pero todo apuntaría que no la hará en el torneo. (MAYELA LOPEZ)

Sin duda, ver a Javon East usando el número 10 en los primeros entrenamientos de Saprissa de cara a la próxima temporada, es algo que llamó mucho la atención.

A raíz de esto y tras la aclaración del cuadro morado de que ese número aún no está asignado a algún jugador, hicimos el ejercicio de preguntarle a periodistas de otros medios, que cubren al Monstruo, si el jamaiquino tiene lo necesario para portarlo y todos dijeron que no, pero bajo diferentes argumentos.

Miguel Calderón, de Teletica Deportes, fue tajante en decir que no y que el club tiene otras opciones para suplirlo.

“Me parece que el número 10 en el Saprissa lo debería llevar otro jugador, como Mariano Torres, Ulises Segura o incluso Warren Madrigal, pero Javon East es más 9 por su posición, incluso es su número actual y le sienta bien”, dijo.

Anthony Porras, de Deportivas Columbia, respondió bajo la misma línea y hasta le parece razonable la opción de congelar el número por un tiempo.

“Soy de los que creo que el número 10 es una camiseta distinta, pesa y es para un jugador diferente, por eso no creo que Javon lo sea en el Saprissa. Es un jugador joven en el club, no es regular, a veces es suplente y hasta se queda fuera de lista.

“Para mí solo hay un jugador que podría usarla, ese es Mariano Torres, si la quiere usar, sería perfecto, pero en caso que no, no vería mal que el club la congele, no veo otro que le podría quedar a la medida”, finalizó.

Estefan Monge, de Repretel, no se anduvo con rodeos y de una dijo que tampoco lo ve conveniente.

“Yo no lo veo bien, para mí Javon no debería utilizarlo, no es por nada personal, sino que se le debería dar a un jugador como Mariano Torres o Warren Madrigal. Javon tiene otra posición, otro rol. A veces juega, a veces no, es de altos y bajos”, argumentó.