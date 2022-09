Javon East se destapó y reveló varias cosas que nadie sabía sobre él

El delantero Javon East contó por qué llegó al Saprissa. John Durán. (JOHN DURAN)

Javon East habló como muy pocas veces lo hace de su vida personal y lo contento que está en Saprissa.

El delantero de Saprissa dice que se ha adaptado muy bien a la cultura tica y reconoció que su español no es muy bueno.

“Estoy tranquilo. He probado varias comidas, no la cocino, prefiero la comida jamaiquina, que es lo que preparo y he probado el gallo pinto”, afirmó.

El jamaiquino contó que está contento en Saprissa, enfocado y concentrado en cada uno de los entrenamientos.

“Para mí no era un secreto lo que representa Saprissa en el país y sabía cómo debía trabajar cuando llegara al club.

“Estoy enfocado en Saprissa, conocía de una oferta (no dio detalles al respecto) pero no le puse atención porque estoy concentrado en Saprissa, estoy contento, con los entrenamientos, feliz”, manifestó.

East también comentó cómo es su relación con el técnico Jeaustin Campos, con el que tuvo problemas cuando compartieron en San Carlos.

“Antes de venir yo esperaba esto, la gente se preguntaba cómo era mi relación con el entrenador. Mi agente me preguntó por qué hacía eso (llegar al club).

“Yo quería venir aquí, tuve una llamada con Jeaustin, él estaba contento de que viniera y aquí estoy, tranquilo, la relación ha sido buena, porque está contento con lo que he hecho en la cancha”, destacó.

Sobre el juego contra Herediano, del domingo, a las 5 de la tarde, Javon reconoció que esperan un duelo complicado.

“Será un juego duro, pero la preparación es la clave”, añadió.

El caribeño contó que su relación con Luis Paradela trasciende la cancha de fútbol. John Durán. (JOHN DURAN)

Una meta

Javon afirmó que todos los torneos se pone una meta de goles, pero por el formato del torneo es difícil conseguirla.

“Estoy intentando entre 12 y 20 goles por torneo, en este torneo tan corto es complicado, pero de igual manera lo voy a intentar.

“No estoy contento con lo que he hecho, porque he tenido varias oportunidades para anotar y las he perdido, pero entreno fuerte todos los días. Siempre busco la bola, porque ¿cómo voy a meter goles si no la tengo?”, aseguró el atacante, quien suma cuatro tantos en el actual torneo.

East comentó que tiene una relación con su compañero Luis Paradela que va más allá de la cancha y también habló de lo bien que se lleva con Kendall Waston.

“Mi relación con Paradela no sólo es sobre el fútbol, es sobre la vida, intento hablarle español y él igual con el inglés, pero el inglés de Paradela es igual de malo que mi español. Estamos juntos casi que todos los días, conectamos fuera de la cancha y eso se ve dentro de la cancha.

“Con Kendall soy muy unido, él habla patuá y yo inglés y eso nos ayuda a acercarnos y estamos planeando otra celebración, para que la esperen”, dijo entre risas.