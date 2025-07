Javon East ya dio a conocer si regresa o no al Saprissa

Javon East se queda en el Hapoel Haifa FC de Israel. Instagram Javon East. (Instagram Javon East. /Instagram Javon East.)

Una imagen mostró el camino que tomó el delantero Javon East para la siguiente temporada.

Este lunes, el jugador compartió una historia en sus redes sociales con la que confirmó que seguirá vinculado al Hapoel Haifa FC de Israel.

Javon aparece en un juego de su actual club y acompañó la imagen con el siguiente texto: “I’m back for the city of Haifa” (regreso a la ciudad de Haifa).

Hace unos días trascendió que el jugador caribeño podría regresar al Saprissa, sin embargo, todo quedó en un supuesto, nada más.