Jeaustin Campos: “Al clásico vamos con mucha ilusión, tenemos un mes para prepararnos”

Jeaustin Campos salió airoso de Grecia y clasificó al Saprissa a semifinales. (JOHN DURAN)

Jeaustin Campos lo hizo de nuevo, tomó a un equipo en dificultades, con pocas opciones de clasificar y ya lo tiene metido en la fiesta grande, en esa fase en la que todos empiezan de cero y el técnico morado se siente como pez en el agua.

Luego de que Saprissa derrotó 3-2 a Grecia de manera dramática este lunes, el técnico morado afirma que su equipo está completamente listo para pelearle el título a quien sea y se siente con gran confianza.

“Este partido resume lo que fue el torneo, no empezamos de la mejor manera, enfrentamos a un equipo que jugó con mucha honestidad, al final logramos remontar para lograr la clasificación. Me quito el sombrero con estos muchachos, hicieron un esfuerzo muy grande.

[ Saprissa demostró su grandeza amarrando un heroico pase a semifinales ]

“Al clásico vamos con mucha ilusión, ahora tenemos un mes para prepararnos”, comentó Campos.

Para Jeaustin, devolverle la confianza al equipo era uno de los puntos vitales cuando llegó al Tibás.

“El momento en el que se encontraba Saprissa... no nos sobra nada, lo dije, no nos sobra, pero tampoco nos falta, eso sí, pero no podíamos estar holgados en nada, necesitábamos más intensidad, hay roles que se tienen que cumplir en el momento, los muchachos han confiando en lo que les hemos dicho, tener la convicción de la idea.

“Esta clasificación nos está dando un poco la razón, del porqué hicimos lo que hicimos en los primeros dos o tres partidos” agregó.

Ahora con un mes de por medio para trabajar por el parón del torneo, Jeaustin fue claro en lo que les corresponde hacer.

“Vamos a hacer un trabajo de mantenimiento físico para no dejar nada al aire, Dios dirá si lo que hemos hecho hasta el momento nos alcanzará para alcanzar el título”.

Para el gerente deportivo, el español Ángel Catalina, quien ha sido muy criticado, tuvo unos palabras.

“Con Ángel Catalina hemos vivido unas seis semanas, trabajamos todos los días mano a mano, en algún momento me recordó que venían cinco o seis partidos que los íbamos a ganar e íbamos estar acá y recordó eso, que no tuvo duda en ningún momento”, dijo Campos.