Jeaustin Campos: ‘Así se juegan las finales’

Jeaustin Campos, entrenador del Herediano, estaba tan contento con el triunfo que antes de iniciar la conferencia de prensa pidió una cuñita para agradecerle a su equipo la entrega y a su afición el apoyo.

Campos sacó un valioso triunfo 1-0 de la Cueva del Monstruo y pese que sus respuestas fueron mesuradas, el semblante empapado de felicidad no lo pudo ocultar.

Saprissa vs Herediano 16/12/2021 Estadio Ricardo Saprissa. El Deportivo Saprissa recibió al Club Sport Herediano, en el partido de ida, de la Gran Final de la Copa Promérica, Torneo de Apertura 2021. (Rafael Pacheco Granados)

“Un agradecimiento a Dios por el trabajo y por el primer tiempo (son dos partidos) y luego al trabajo de los muchachos, la verdad hoy nos comportamos a la altura, así se juegan las finales, con intensidad”, expresó Jeaustin.

–¿En qué se basó la victoria?

Vamos a tener una expresión tica, ‘solo una vez capan al perro’, y bueno, obviamente luego de cada partido tenemos un análisis sobre el rival, que es muy calificado, eso le da más valía al partido, Saprissa es un gran equipo, con muchas individualidades, con un juego práctico muy bueno y nos exigimos al máximo.

–¿Quedó contento con su estrategia?

Analizamos un poquito, lo trabajamos, muchas veces se planifica, a veces salen, a veces no. Escuchamos en estos días que el parón nos iba a afectar, por lo menos a mí me sirvió bastante, fueron siete u ocho sesiones sin siquiera saber el rival y eran dos maneras de jugar. En los últimos tres días tuvimos que tomar una decisión de cual modelo usar, de cómo jugar y en la parte táctica aprendimos mucho.

–¿Hubo enseñanza?

Hoy aprendimos, el mensaje no es tener la confianza, porque no hemos ganado nada, como jefe, tengo que pensar y actuar igual, en las finales nada se ha escrito, se han dado vuelta a un 2-0, a un 3-1, hoy dimos un pequeño paso para lograr un gran objetivo.

–Hoy respondieron hasta los que han tenido pocos minutos...

Sí, se nota cuando los muchachos captan una idea, cuando la asimilan y la ponen en práctica. En el caso de Hugo Viegas y mío, hasta tres sesiones trabajamos. A veces llamamos a los defensivos y trabajamos situaciones específicas, a veces llamamos a los ofensivos y luego, con todo el grupo, vemos la parte estratégica. Estoy muy orgulloso de los muchachos.

–¿Qué tan satisfecho está de su trabajo?

Los jugadores son la clave, hoy ganamos un partido con un sistema que no habíamos jugado, si no sale me estuvieran acribillando, que cómo se me ocurre improvisar, que por qué no jugó este, que el otro, pero es parte del paquete.