Jeaustin Campos calificó de irresponsable la forma en la que fue expulsado uno de sus jugadores

Jeaustin Campos quedó bien molestó con John Jairo Ruiz. (Rafael Pacheco Granados)

A pesar de la victoria por 2-0 ante el Águila de El Salvador, hubo cosas que no tenían nada contento a Jeaustin Campos, entrenador del Herediano, como las tarjetas rojas que recibió su equipo.

El técnico estaba chiva con un jugador en particular, el volante John Jairo Ruiz, a quien trató de irresponsable por la manera en la que se hizo expulsar por reclamarle al árbitro mexicano Marco Ortiz.

A diferencia de lo que puedan pensar algunos, Campos estaba tranquilo con la roja que le mostraron a Fernán Faerron, ya que es una jugada muy común, a diferencia de lo ocurrido con Ruiz.

“La expulsión de Faerron me parece un poco drástica, es una jugada dividida, pero no la vi bien. Lo de John Jairo es una completa irresponsabilidad, no podemos discutir con los árbitros y ponernos en peligro de quedarnos con uno menos.

“Han visto la roja de (Everardo) Rubio (en campeonato nacional) y Faerron que son situaciones de juego, pero no vamos a exonerarlos de responsabilidades. Lo que sí insisto y no voy a hacer leña del árbol caído, pero la de John Jairo no está bien, ninguna expulsión lo está, y menos por discutir”, dijo.

De otro punto que se refirió el timonel rojiamarillo fue sobre la lesión de Yeltsin Tejeda, que generó preocupación, especialmente por los gestos y la manera en la que salió el jugador al pedir el cambio.

“Lo de Yeltsin es una contractura, falta una revisión más profunda, pero en realidad salió por un tema de precaución y evitar algo peor, esperemos que no pase a más.

“Lo primero ahora es el descanso, no podemos arriesgarnos a una lesión, más hoy que Yeltsin tuvo una molestia. De hoy al sábado ante Guanacasteca vamos a analizar quiénes podrían repetir el juego y los que no estarán el próximo miércoles por acumulación de tarjetas”, detalló.

Sobre el juego, afirma que se va satisfecho y agregó que en este tipo de torneos ganar siempre es vital, más allá de cualquier cosa.

“Uno siempre espera lo mejor, encontrar el mejor panorama y se logró. Tal vez el único lunar, con todo el respeto, fue no lograr los tres puntos en Nicaragua. El tema de la fatiga también lo esperábamos, yo siempre espero lo mejor del equipo”.