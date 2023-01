Jeaustin Campos cosecha un nuevo logro fuera de la cancha

El técnico del Saprissa, Jeaustin Campos cosechó un nuevo logro fuera de la cancha. Albert Marín. (Albert Marín)

El técnico del Saprissa, Jeaustin Campos, quiere seguir cosechando logros fuera de la cancha y por eso decidió prepararse en temas de “coaching”.

Según le dijo Campos a Unafut, el coaching (perfeccionamiento en habilidades de comunicación y liderazgo) es una herramienta muy útil para aplicarse dentro del camerino como una manera de acompañar al futbolista desde la dirección técnica.

“El coaching como tal es un acompañamiento, es un trabajo de conversar con la persona, de ver qué es lo que le puede estar inquietando, a dónde quiere ir, cuáles son las metas, preguntas clave dentro del acompañamiento para que la persona misma pueda responderse y tener lo que andan buscando”, explicó.

Fedefútbol oficializa que Adidas vestirá a la Selección Nacional

El entrenador del campeón nacional afirmó que esta herramienta es un plus para un entrenador a la hora de motivar a sus jugadores y de hacerlos aterrizar sus objetivos personales y profesionales.

“Se insta y motiva a la persona a valorar ciertos aspectos que tal vez no reconocía. Eso en el fútbol, que es lo que a nosotros nos compete, es muy valioso. Hay futbolistas que, de repente, no tienen el objetivo claro y no saben para dónde van; uno pues les ayuda dentro de la alta competencia a buscar esas respuestas que andan buscando y que tengan claro el panorama”, indicó.