Jeaustin Campos le dio una “master class” a Iñaki Alonso

Jeaustin Campos, entrenador de Herediano, le dio una “master class” (clase maestra) a Iñaki Alonso, técnico de Saprissa al que superó claramente en la gran final del Apertura 2021.

Gran final del campeonato nacional 19/12/2021 gran Final del campeonato nacional partido entre Heredia Saprissa. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La frase la estrenó el español luego de perder 1-0 en el partido de ida en la Cueva, cuando se dejó decir que el Team dio una “master class” de no jugar fútbol, por lo que Campos le respondió este domingo donde más cuenta, en la cancha.

Jeaustin le ganó claramente la partida a Alonso, pues triunfó en los dos partidos de la gran final (1-0 y 3-2) y, para terminarla de hacer, el técnico florense le dedicó el título a todos los entrenadores costarricenses. Como diría una frase popular: “Ya papito, no haga más daño”.

El estratega rojiamarillo aclaró que la dedicatoria no era para alimentar ninguna polémica, pues respeta mucho a Alonso y a Albert Rudé, técnico de Alajuelense que también es español.

“Ya basta de etiquetas, hoy queda demostrado que necesitamos darle más confianza a los entrenadores nacionales, tal vez con menos capacidad de oportunidad de capacitarse y actualizarse.

“Se lo dedico a mi familia, a mi abueltio que está en el cielo, heredianísimo, y a los técnicos nacionales, sin morbo alguno, algunos son buenos, otros no tanto, igual que los extranjeros”, expresó Jeaustin con la medalla de campeón en el pecho.

Cátedra

Campos demostró en la gran final por qué es el tercer técnico más ganador del país.

En la Cueva ganó 1-0 con un planteamiento inteligente, donde cedió la pelota a Saprissa, pero generó las mejores opciones del partido.

En la vuelta le dos confiticos al Monstruo, que se fue al frente en dos ocasiones, pero faltando 20 minutos le hizo un par de cambios de hombres y tácticos dejó a Iñaki viendo pa’l ciprés.

Pese al repaso que le dio en el banquillo, Jeaustin habló muy bien del trabajo que vinieron a hacer los ibéricos.

“El señor Rudé y el señor Iñaki son excelentes profesionales y ojalá que nos ayude a elevar el fútbol de Costa Rica y la valía de este campeonato radica en la clase que tuvimos y como se plantaron los juegos.

“Siento un gran respeto por el señor Iñaki y un saludo para él, para Rudé, para Erick Rodríguez, porque creo que hicimos unos ‘play off’ (series finales) muy buenos y que servirán para progresar”, dijo en un tono sereno y cordial.

Campos guió al Herediano a su título número 29 en un torneo donde el equipo levantó desde que él llegó al club el 16 de setiembre, con un triunfo ante Sporting 3-0.

Jeaustin Campos le dió la 29 al Team. (Alonso Tenorio)

Al técnico se le salieron las lágrimas una vez que pitó el árbitro.

“Todos los títulos me saben, se me salieron las lágrimas como si este hubiera sido el primero, todos han sido bien complejos. Hemos logrado esos campeonatos, pero el más bonito siempre es el nuevo, lo estamos estrenando, lo pudimos hacer”, mencionó Campos.

6 títulos de primera división tiene Jeaustin Campos y uno en segunda.

Campos terminó la entrevista que dio a FUTV explicando por qué tardó tanto en hacer los cambios.

Sabíamos que íbamos a reaccionar, sé que la afición se impacientó, pero no quería hacerlos tan temprano para que no tuvieran reacción (los saprissistas). Sabíamos que íbamos a tener a mi amigo Kendall Waston tirando pelotazos, entonces esperé, no estábamos perdidos, estábamos allí. Y los hice en el tiempo que consideré prudencial para que no hubiera respuesta”.