Jeaustin Campos del Herediano dice que merecieron ganar ante Alajuelense

El entrenador de Herediano, Jeaustin Campos, expresó que el duelo entre Herediano y Alajuelense fue de mucha calidad por ambos equipos, pero que no le disgustaría hablar de merecimiento pues considera que el Team debió ganar.

Jeaustin Campos dijo que fue un gran partido. (JOHN DURAN)

Herediano empató a dos goles con Alajuelense en el partido de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana y debe resolver su pase a la final en el Morera Soto, este miércoles 1 de noviembre.

“En partidos así, que son finísimas, hay que estar finos en las dos áreas, estamos jugando contra uno de los mejores equipos del campeonato, hicimos un buen partido, siento que tuvimos ocasiones”, dijo Campos.

Jeaustin Campos alabó a su jugador Orlando Galo. (JOHN DURAN)

“Tuvimos oportunidades claras, hay que embocarlas, rescato la capacidad de los muchachos, que no suene a excusa, tuvimos bajas, pero no puedo quejarme, todos hicieron un gran partido y siento que con un poquito de fortuna y algunos detalles y que era un gran equipo, de oficio al frente, tuvimos oportunidades de ganar y si hay que decir merecer, no tendría problema en decirlo”, explicó Campos.