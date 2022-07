Jeaustin Campos demuestra en público que se devolvió los peluches con Javon East

Jeaustin Campos se fue satisfecho de lo visto este domingo en Grecia. (JOHN DURAN)

Una de las preocupaciones más grandes que tenían los morados por la contratación de Javon East era la relación con el técnico Jeaustin Campos.

Recordemos que el jamaiquino tuvo roces con el entrenador cuando coincidieron en San Carlos, pero parece que eso quedó en el pasado porque ahora cada vez que puede, Jeaustin habla muy bien de su nuevo delantero.

Después de la victoria contra Grecia no fue la excepción, confirmando que él y Javon ya se devolvieron los peluches.

“Lo de Javon en los entrenamientos ha sido espectacular, Paradela ni para qué, Fidel también ha estado ahí, hay buenas sensaciones para lo que viene, sobre todo la pelea por el puesto nos va a dar muchísimas oportunidades que el grupo esté compacto y mejorando, no hay espacio ni para parpadear para ellos, eso es lo que esperamos que sea uno de los puntos altos en este torneo”, manifestó el DT morado.

Campos salió muy satisfecho con su equipo luego de la victoria por 3-0 en Grecia.

Para él, una de las mayores virtudes que tuvieron fue no desesperarse por la derrota en le primer partido contra Pérez Zeledón.

“Lo tomamos con calma, sabiendo que siempre hay aspectos por mejorar, hicimos algunas modificaciones en cuanto a nuestro sistema y gracias a Dios se nos dio no solo el triunfo, sino respaldados por un muy buen juego, ganar los primeros tres puntos en una cancha muy complicada”, añadió.

Saprissa hizo varios cambios en su formación respecto a la mejenga pasada, lo que es una muestra que cuando hay que tocar el once se hará, más ahora que cuenta con una planilla más amplia.

“Tenemos una plantilla muy competitiva, muchas veces hacemos variantes no necesariamente porque el partido anterior no estuvo bien o si se jugó o no, sino que analizamos el rival de turno y sobre eso tomamos decisiones.

“Este equipo está muy sólido, muy compenetrado y competitivo, a pesar de las bajas que hemos tenido, respondimos a la hora buena y también es un mensaje para el grupo de que acá cualquiera puede jugar”, destacó el técnico.

Jeaustin espera que para las próximas mejengas jugadores como Javon East, Luis Paradela y Fidel Escobar estén disponibles pronto para poder contar con toda su planilla.

