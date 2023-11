Jeaustin Campos dice cuidarse de los “vivillos” mientras que defiende rendimiento del Herediano

Jeaustin Campos se cuidó de no hablar de más en la conferencia de prensa para no ser malinterpretado. (Rafael Pacheco Granados)

Jeaustin Campos, entrenador del Herediano, entró con el freno de mano puesto en la conferencia de prensa de este sábado luego de la derrota ante San Carlos por 2-1.

Una vez más el Team no se vio bien a nivel general, su rendimiento en este momento es menor al 60%, algo que no suele darse en los equipos del entrenador rojiamarillo, detalle que le cuestionó el periodista Anthony Porras, de Radio Columbia.

Adicionalmente, el comunicador le consultó por qué Luis Ronaldo Araya ha bajado notablemente su participación en la segunda vuelta del torneo y fue donde sorprendió con la manera de responder, cuidándose mucho de lo que decía por lo que fueran a poner “los vivillos”, sin especificar de quién habla.

“Me encantaría responderte la pregunta y decir lo que siento, pero lo que pasa es que hay unos vivillos que no están aquí, que hacen copy paste, que están sentados en su computadora y van a malinterpretar como lo han hecho ya varias veces y desafortunadamente para vos y para la pregunta, voy a globalizar más la respuesta, no ser más ‘light’, pero no individualizar”, respondió Jeaustin.

Sobre el porcentaje de rendimiento recordó a dos equipos que tuvieron un peor escenario y fueron campeones: el Herediano del 2019, que fue campeón con un 52% y el Saprissa del 2021, con un 50%.

“Lo del porcentaje de rendimiento yo he visto campeones con un 52%, eso no es un parámetro, sino es algo que se mide a nivel de resultados. Creo que de los pocos partidos que hemos sido congruentes con el resultado ha sido hoy, tenemos que tener la humildad y reconocer que nuestro rival estuvo mejor”, destacó.

En el caso de Ronaldo, aseguró que algo que le ha jugado en contra es la necesidad de cumplir la regla sub-20 y Andy Rojas, uno de los juveniles a los que más le ha dado minutos, juega la misma posición..