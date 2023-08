Jeaustin Campos dice qué es lo que le falta al Herediano

El entrenador del Club Sport Herediano, Jeaustin Campos, salió con un amargo sabor de boca luego de perder su tercer partido consecutivo, esta vez ante Alajuelense 3 a 2, en el estadio Colleya Fonseca.

Herediano ganaba el partido 2 a 1 pero en el cierre, Alajuelense le dio vuelta al marcador y eso, para Jeaustin, tiene nombre y apellido.

Ronaldo Araya saca la marca de Carlos Martínez en el juego que Alajuelense derrotó de visita a Herediano 3 a 2. (John Duran)

“Hay situaciones que dentro del campo., como equipo, tenemos que resolver y se han dejado de hacer, sobre todo en la toma de decisiones dentro del campo, hoy enfrentamos a un equipo que tiene jerarquía, si me pregunta a mí, salvo por los últimos minutos, jugamos un buen partido, la verdad hubo producción de juego, casi no hubo llegadas en contra, pero no sé cuántos remates hicieron y la embocaron, eso es jerarquía. Nosotros no la tuvimos”, expresó Campos.

Campos fue tajante al decir que todos tienen responsabilidad, él, el cuerpo técnico y los jugadores y que deberá trabajar.

“Íbamos 2 a 1 al minuto 41, era para cerrar el juego y listo y el partido anterior ni para qué les digo”, comentó el estratega Jeaustin.

Jeaustin Campos dice que la jerarquía del equio tiene que salir en estos partidos. (Alonso Tenorio)

“Sino liquidamos los partidos va a pasar siempre, si no lo cobramos en el área rival, nos la cobran en nuestra área. Hay que liquidar porque sino, nos va a pasar siempre, enfrentemos o no, a un equipo con jerarquía”, añadió.

Jeaustin dijo que la Liga ganó bien pero que sin duda, la jerarquía inclinó la balanza.

“No siento que Alajuela nos haya metido en la portería y lo digo con mucho respeto para los alajuelenses, la jerarquía fue la que tomó la decisión de inclinar la balanza a favor de Alajuela, así es como se deciden los clásicos muchas veces”, comentó.