Jeaustin Campos dijo qué es lo que le cobran en Saprissa y le mandó un par de filazos a directiva morada

Figuras como Jeaustin Campos y Hernán Medford no son queridas en el Saprissa según las palabras del primero. (Rafael Pacheco Granados)

La relación de Jeaustin Campos y el Saprissa, desde hace años, ha sido un estira y encoge, de buenas y malas y el técnico explicó, según él, por qué ha sido así.

En una entrevista que brindó al periodista Roy Chinchilla, el entrenador contó con lujo de detalles qué es lo que le han cobrado en el Monstruo desde que Horizonte Morado tomó la administración del club.

“Nunca fui querido en Saprissa, en este Saprissa, todo lo que olía a Jorge Vergara y a la administración anterior no es bien visto y eso me consta. Lo he escuchado de parte de la gente que está ahora.

“Personajes como don Jorge Alarcón, como mi gran amigo Hernán Medford y este servidor no eran vistos de buena manera, pues ellos querían como revolucionar e irse por otro lado. En realidad nunca fuimos vistos como una buena opción”, destacó.

Jeaustin Campos le dio la entrevista al periodista Roy Chinchilla.

A modo de anécdota, Campos contó que el exgerente morado Ángel Catalina, cuando propuso llevarlo de nuevo al club, encontró oposición, pero que al final encontró la manera de hacerlo.

“Cuando Ángel me llama yo le dije ‘¿usted está seguro?, ¿ya habló con la junta directiva? porque no creo que me quieran’ y me decía: ‘no, no, yo ya hablé' y después me decía ‘mira, sí estoy teniendo problemas, estoy tratando de convencerlos’. Yo al final siempre he sido muy profesional y he tratado de darlo todo”, dijo en un clip publicado por el canal de Tiktok Impact Channel.

La manera cómo salió Jeaustin el año pasado del Saprissa no fue la mejor, despedido en medio de acusaciones de presunto racismo de parte de Javon East, un caso que a lo interno resolvieron apenas en cuestión de horas para volárselo, lo cuál aún lamenta por cómo hicieron las cosas. ¿Ya cerró su etapa en el Monstruo?

“En el fútbol no hay verdades absolutas, sigo teniendo mucho afecto al río, aunque las aguas que pasen en ese momento no me gusten. ¿Quién soy yo para decidirlo? Sí será muy difícil, eso sí.

“Ellos no quisieron dar el protocolo en el caso y ya eso habla mucho de que no me querían ahí, más que yo decidir si vuelvo o no, creo que está muy claro que ellos no quieren que yo esté ahí”, detalló.

Campos ha sido el técnico más ganador en la historia de los morados, con seis campeonatos.