Jeaustin Campos: “El marcador debió ser al revés”

Jeaustin Campos afirma que no sabe por qué lo expulsaron. (Rafael Pacheco Granados)

Jeaustin Campos, técnico del Saprissa, guardó sus balas este miércoles contra el arbitraje, como muchos esperaban, y más bien reconoció que su equipo estaba para más.

Para Campos el marcador final debió haber sido para equipo, pero si en los primeros minutos hubiera liquidado al rival como correspondía.

“Creo que el marcador debió haber sido al revés, dejamos levantar a un equipo. Los primeros minutos era para más, tuvimos seis o siete ocasiones en menos de diez minutos, ahí era para liquidarlos.

“Al arbitraje le doy un diez, bueno, un nueve, porque no sé por qué me expulsaron, si no ofendí a nadie y mucho menos por un acto de falta de respeto, para nada, por eso le pongo un nueve. El resto de la responsabilidad del partido es de nosotros, del árbitro ustedes catalogarán algunas cosas”, agregó Campos.

Para el técnico morado, ellos son los responsables que todo lo que sucedió.

“Si liquidamos el partido, con suerte ni apagón hay o vale de algo, ni expulsiones ni nada”, cerró Campos.