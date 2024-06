Jeaustin Campos empezó a desafiar a sus rivales apenas llegó a Honduras

Jeaustin Campos, entrenador del Real España, arribó este martes a Honduras para hacerse cargo del equipo aurinegro, al que espera devolverle los tiempos de gloria.

El estratega tico fue recibido por Ricardo Chacón, gerente deportivo del club, y apenas llegó, le envió un mensaje de optimismo a toda la afición aurinegra y una advertencia a los demás clubes.

Campos prometió que el Real España será protagonista.

Jeaustin Campos fue recibido por Ricardo Chacón para dirigir al Real España. (Tomado de Diario Diez)

“Venimos con toda la fe y optimismo de hacer las cosas bien. Que el equipo muestre una cara diferente de la que han visto. Que no les quede dudas que el equipo será protagonista en el campeonato”, expresó a Diario Diez.

Campos fue anunciado hace unas semanas como el nuevo director técnico de la “Máquina Aurinegra” para el torneo Apertura 2024 y Clausura 2025.

El entrenador costarricense llega en sustitución de Miguel Falero, quien dejó al club catedrático al quedar eliminado contra el Olimpia en la ronda del repechaje del Clausura 2024.

El periodista de Diario Diez, Omar Gutiérrez, lo recibió en el aeropuerto Villeda Morales, de San Pedro Sula y charló con él.

LEA MÁS: Jeaustin Campos le echa agua fría a la tensa relación del Herediano con Paulo Wanchope

“Siempre he tenido la curiosidad de salir de Costa Rica, aunque ya estuve en Bolivia y Puerto Rico, pero siempre en Centroamérica me ha dado la curiosidad de asumir retos y de un equipo grande como el Real España, así que no lo pensé mucho”, expresó Campos.

Reconoció que está enterado de la situación del España, equipo al que no le llegan los títulos desde el Apertura 2017 y que, desde el 2010, solo ha ganado tres títulos.

“La verdad es que uno asume el paquete completo, sabemos que es un equipo grande y sabemos que no ha tenido las mejores temporadas en los últimos años. Pero no es algo que no hemos visto en los diferentes clubes en los que he estado. Vengo de equipos que han tenido una sequía y por lo menos ya tenemos esa experiencia en la manera de revertirlo”, expresó.

“Como costarricense respeto mucho el fútbol de Honduras y esa es una motivación para venir acá a conocer y asumir este reto. Esperamos tener esa retroalimentación y aportar al fútbol”, expresó.

En Olimpia es tetracampeón en Honduras y ha ganado ocho de los últimos nueve torneos. Ese será el gran reto de Jeaustin.