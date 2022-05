Jeaustin Campos: “Espero que si algún jugador piensa irse, sea honesto y profesional dándolo todo”

Jeaustin Campos le mandó un mensaje muy clarito a Aubrey David ante la noticia que podría dejar a Saprissa por Alajuelense. (Jose Cordero)

Jeaustin Campos, técnico del Saprissa, fue claro este domingo ante el rumor de que el defensor Aubrey David se pase de acera y el próximo torneo juegue con Alajuelense.

Este fin de semana se soltó la información de parte de varios medios que el trinitario ya habría firmado con los manudos, ante eso, el técnico le pidió a cualquier jugador en esa posición algo muy concreto y específico.

“Lo de los futbolistas es algo normal que los busquen al final de los torneos, pero quiero apelar a la profesionalidad de los futbolistas, que piensen que lindo es irse con una medalla, con un trofeo. Todos los que están hoy bajo la bandera del Saprissa espero que den el 200%, que sean honestos y profesionales, mientras que estén acá espero que lo den todo”, aseguró el técnico.

A Jeaustin le cuestionaron si a como lo han hecho en otros equipos, no usará más a Aubrey, dado que no seguiría con el equipo, situación en la que también fue tajante.

“Yo no acostumbro a dispararme en los pies, por eso digo lo mismo, apelo al profesionalismo, honestidad y al tiempo que estuvo acá y lo que le dio el club quien sea el jugador. Hoy necesitamos de todos, no podemos darnos el lujo de no contar con nadie. También hablaron de Kendall, Bolaños, que los iban a separar por situaciones, pero no podemos darnos ese lujo”, dijo.

Otro punto del que respondió también de manera amplia, es sobre los números que están haciendo para clasificar en una fecha en las que además de ganar, les beneficiaron otros marcadores.

Jeaustin Campos le pidió a Aubrey David, que si va a dejar el club, lo haga con una copa en sus manos. Foto: Instagram

“Sonará muy trillado, pero vamos juego a juego, esta jornada hubo resultados bastante bonitos para nosotros y teníamos que ganar, eso era la obligación sobre cualquier otra cosa.

“Yo me tengo que ocupar de las cosas que están a mi alcance, no me puedo estar fijando en otros resultados, sí me interesa, claro, pero no es una prioridad mía. Lo que me importa es ganar e ir empujando esto, no sé ni quiénes están adelante, trato de no hacerme ruido más de la cuenta”

Buen mensaje

Ante la mejoría de su equipo, Campos comentó de manera muy específica cómo ha sido el mensaje que ha dado a los jugadores para que entiendan rápido su idea.

“Le hemos dado a ellos instrucciones sencillas, claras, cortas, precisas, no inundarlos con mucha información que los pueda confundir”

“Yo siento que a pesar que no los llenamos de info, sobre todo en los entrenamientos, eso no quiere decir que no sepan jugar todos los sistemas, hoy cambiamos cuando nos empatan, necesitábamos ganar, los jugadores acá tienen que tener claro saber jugar todos los sistemas. El que seamos simples no quiere decir que seamos muy estructurados, que no podamos dar sorpresas, que tengamos variantes.

“El camerino está recobrando la confianza en su trabajo, la convicción que necesitábamos, la constancia que da el éxito, que no sean solo picos altos, no tenemos derecho de relajarnos, que nos estamos acercando, en eso sí he sido enfático con ellos que tenemos que apelar a la constancia para ganar, casi como bandera. Los movimientos internos que hemos hecho fomenta mucho la competencia interna”, aseguró Campos.