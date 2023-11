Jeaustin Campos está feliz por un elemento que tendrá el juego de Alajuelense y Herediano

Jeaustin Campos espera que con un árbitro internacional, el juego tenga mejor ritmo. (Jose Cordero)

Aún no ha comenzado el partido entre Alajuelense y Herediano por la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana y Jeaustin Campos ya habló sobre el arbitraje, al alabar que sea un extranjero el que imparta justicia en el juego de este miércoles.

Campos aún sigue molesto con la actuación de Keylor Herrera el sábado, en el juego ante los manudos por el campeonato nacional, por la forma en que expulsó a Fernán Faerron, por eso, al saber que el mexicano Víctor Cáceres será el encargado de pitarles la mejenga contra los rojiengros, espera que el ritmo de juego sea más intenso en beneficio de los jugadores.

“Lo bueno de este partido es que el árbitro será internacional, sin menospreciar a los de acá, pero siento que no hay ningún tipo de situación del campeonato nacional que se arrastre acá, viene de afuera, no garantizo que hará un buen trabajo, ya que depende de muchas cosas, pero por lo menos no verá este tipo de cosas que hacen el ambiente más pesado”, respondió.

LEA MÁS: Andrés Carevic confía no usar su plan de emergencia para eliminar al Herediano

Aprovechó para apoyar a su presidente, Jafet Soto, quien en el programa Encuentro Deportivo, de radio Columbia, dijo que los arbitrajes internacional ayudan a que el espectáculo sea más vistoso.

“Lo que él expresó fue el sentir del equipo, de hecho la cadena internacional lo dijo en la transmisión (del partido de ida), que no fue habitual ver esa intensidad de juego entre equipos de la zona, se nota la diferencia”, culminó.

Campos espera un juego similar al encuentro de ida, con la intensidad al tope.

Los florenses, para clasificar a la gran final de la copa, deberán ganarle a la Liga o empatar por tres goles o más.