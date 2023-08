Jeaustin Campos explica por qué no cree en las rotaciones que otros defienden

Jeaustin Campos salió muy satisfecho con la victoria conseguida este domingo. (JOHN DURAN)

Las famosas rotaciones que han estado en boca de muchos entrenadores en el fútbol nacional no son algo en lo que el entrenador del Herediano, Jeaustin Campos, crea en lo particular, según dijo tras derrotar al Saprissa en Tibás este domingo.

El técnico explicó por qué no aplica ese mismo concepto que en otros equipos como Alajuelense, Cartaginés y Saprissa sí están haciendo.

“Ustedes saben que yo no soy de cambiar, ocho, nueve jugadores, porque la estructura y la esencia del equipo se puede perder, no porque los otros no sean del mismo nivel, sino por la competencia, el ritmo de competencia es importante”

“Venimos haciendo las cosas bien, gracias a Dios hemos tenido, salvo hoy, partidos donde hemos dosificado para, precisamente, en partidos como estos, en los que hay que ganar sí o sí, y teniendo una buena cantidad puntos en el banco”, comentó.

Campos apela a la estabilidad de la planilla para mantener una idea de juego. (JOHN DURAN)

Para Jeaustin era importante andar bien en el torneo nacional para no meter más presión a la planilla en Concacaf y poder jugar ambos torneos con más tranquilidad.

“Por dicha se está cumpliendo el escenario que todos pensamos y eso da “tranquilidad”, el resultado de hoy también nos dio eso en ese aspecto”, comentó Campos.

Sobre la victoria en la mejenga, Jeaustin la considera justa y legal por lo que ha venido haciendo la escuadra rojiamarilla tanto en los partidos anteriores como este domingo,