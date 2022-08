Jeaustin Campos explicó por qué Javon East no terminó el encuentro ante Cartaginés

El técnico Jeaustin Campos explicó por qué salió Javon East del juego contra Cartaginés. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Jeaustin Campos, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que la salida de Javon East durante el encuentro ante Cartaginés no fue por ninguna razón en especial.

El caribeño salió al minuto 51 y en su lugar entró Orlando Sinclair. La reacción de “Romario”, como le dicen al artillero, evidenció que no estaba a gusto con la decisión de Campos de no dejarlo terminar el encuentro ante el campeón nacional y el cual ganó la “S” 2-1.

“Soy feliz de que salga enojado, si a alguien le diera lo mismo salir no estaría vistiendo esta camiseta. Yo feliz, tal vez la forma es la que hay que cuidar, fui jugador y sé que a veces no se está de acuerdo con las decisiones del entrenador.

“Necesitamos un poco más de intensidad a la hora de no tener la pelota, conversamos con él, con (Luis) Paradela y con (Álvaro) Zamora y lo que queríamos era bloquear, desconectar el circuito entre centrales y volantes”, explicó.

Javon East salió chiva del juego contra Cartaginés. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Campos dijo que la salida del delantero no fue por nada en especial.

“(Javon) estaba haciendo el trabajo, pero necesitábamos piernas frescas, nada en especial, la idea era buscar espacios más al costado. Era un cambio de perfil que en ese momento el cuerpo técnico y este servidor requería”, dijo Campos.

En la conferencia de prensa, al entrenador le cuestionaron de nuevo la molestia del delantero a la hora de abandonar el terreno de juego y Jeaustin explicó.

“Soy un tipo de alto rendimiento, no trabajo en un programa de espectáculos, hago noticias, no las vendo, en realidad no esperaba esto, creo que conocés algo de fútbol.

“Si quieren jugar y veo a Javon muerto de la risa, relajado, el de las caras seré yo, pero no hay problema”, le dijo al periodista Manuel Solano.