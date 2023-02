Jeaustin Campos finalmente reveló el motivo por el cual dejó de lado a Christian Bolaños

¿Será que finalmente Christian Bolaños y Jeaustin Campos firmaron la paz? (John Durán)

Jeaustin Campos, técnico del Saprissa, volvió a hablar del tema de Christian Bolaños con unas declaraciones que revelan que dejó al jugador de lado por indisciplina.

El entrenador afirma que se alegra que el volante se haya disculpado y espera que nunca más vuelva a comportarse de la manera que lo venía haciendo para poder tenerlo en cuenta.

Las declaraciones eso sí, no dejan bien parado al volante y mucho menos de lo que venía haciendo a lo interno del club, según lo que comentó su propio entrenador.

“Con el tema de Christian, me alegra mucho que haya reconocido los errores que ha estado cometiendo, que su actos van en contra de lo que en cualquier camerino puede manejarse y que eso no le permitía competir sanamente, porque han sido errores que desafortunadamente hacen que no tenga esa competencia.

“Yo no puedo sacar a muchachos que están trabajando bien, que cumplen con horarios, con todas las indicaciones que se les da a los jugadores para poder darle una competencia muy leal a Bola. Lo más importante es eso, que reconoció sus errores”, comentó.

Campos fue tajante con esa línea de conducta, por lo que Bolaños no puede salirse porque lo tendrá bien vigilado.

“Son situaciones que son de camerino que no vamos a ventilar acá, ahora esperemos que de aquí en adelante tenga un comportamiento adecuado dentro del camerino, con mis compañeros del cuerpo técnico, con todas las situaciones que rodean un buen ambiente.

“No tengo ningún problema si hay un gran cambio, él es un jugador que ahora sí va a tener una competencia leal con todos sus compañeros, ya ahora sí se torna un tema futbolístico”, finalizó.