Jeaustin Campos fue contundente sobre situación de Kevin Chamorro en Saprissa

Jeaustin Campos respaldó el accionar de su portero, Kevin Chamorro. (Jose Cordero)

El técnico Jeaustin Campos respaldó al portero Kevin Chamorro, quien ha sido blanco de críticas luego del juego del domingo ante Puntarenas.

El arquero entró de cambio en lugar de Aarón Cruz, quien se lesionó el brazo derecho y a Chamorro se le achaca el gol del empate ante los tiburones.

“Es difícil quedarle bien a todo el mundo, complacer los gustos de todo el mundo, de una afición a la que quiero mucho”.

“Las decisiones tienen que ser razonables, tratar de tomar la mejor decisión, no irnos por la emoción de lo que hay en el ambiente”, manifestó.

Campos recalcó que los jugadores deben responder en la cancha.

“Nadie quería a (Danny) Carvajal, (Kevin) Briceño, a (Alejandro) Alpízar. Los aficionados son emocionales, tienen el derecho y qué bueno que sean así”.

“Él es un buen portero y debe responder a la hora buena con la presión; creo que es una buena oportunidad para él, yo hablé con él y el trabajo que hace en los entrenamientos tiene que verse en la cancha”, expresó.

Al entrenador se le consultó si usaría otros porteros, como el joven Abraham Madriz, pero Campos acuerpó al arquero morado.

“Hay dos chamaquitos, son porteros buenos, están en Selección Nacional, se lo dije a Zamora hace unos días. Hace un mes y medio no lo conocía, no miro edad, es el que anda enchufado en cualquier puesto y lo miro, de acuerdo a lo que me puede ofrecer”, manifestó.