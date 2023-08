Jeaustin Campos habló de una de las injusticias en el fútbol y que no escapan de su camerino

Jeaustin Campos, entrenador del líder del campeonato, el Club Sport Herediano, explicó por qué no siempre puede ser justo como el entrenador de un equipo, aunque lo trata de ser.

Jeaustin Campos ya rotará al equipo, por expulsiones y por fatiga acumulada de algunos. (Rafael Pacheco Granados)

“Trato de dar una competencia justa y el que pueda ingresar (a jugar) y lo hace bien, salvo alguna situación táctica o algo específico, se sigue contemplando y si de repente se cambia a uno constante, con minutos y vemos a otro en misma posición que anda bien, lo vamos a incorporar, es competencia sana, pero siempre hay injusticias, es difícil complacer a todos los jugadores”.

Jeaustin Campos habla de las injusticias del fútbol

Eso lo dijo Campos justo cuando la exigencia de los torneos lo hacen rotar al equipo y en la previa del partido contra Guanacasteca en el Coyella Fonseca, un rival que viene jugando bien, aunque no ha podido ni ganar ni anotar.

“Han habido rotaciones obligadas, sin querer, pero vemos lo positivo, de las expulsiones es un tema que ya hablamos y no se puede repetir, pero nos permitirá dar descanso a algunos. Mañana no es la excepción, no solo las obligadas, sino que ya hay jugadores que empiezan a sentir la fatiga acumulada y no solo es por descansarlos, es también para cuidarlos de lesiones”, expresó.

Sobre la ADG dijo que no se confiará de nada.

“Es un equipoi ordenado, sabe a lo que juega, sabe cómo defender, están claros en cuál es su línea de juego y eso lo hace un equipo peligroso, no ha anotado pero le anotan poco. No nos vamos a confiar, en los últimos partidos en el Colleya han salido victoriosos”.